Киев представит все факты репрессий в Крыму в Международном суде ООН – Беца

В Симферополе (Крым) с раннего утра проходят обыски у крымского татарина Мустафы Калафатова, его задержали. В Министерстве иностранных дел Украины обещают все факты репрессий донести к международным партнерам и в Международный суд ООН.



"В Симферополе, микрорайон Фонтаны, идёт обыск с 4:00 утра, … возле мечети. У Калафатова Мустафы. Сразу увезли, теперь ищут запрещённые литературу и оружие", - говорится в сообщении группы "Крымская солидарность" на странице в Фейсбуке в среду.



В ответ на эту информацию спикер МИД Маряьна Беца написала в микроблоге в Твиттере: "Намерение оккупанта - уничтожить всех несогласных с оккупацией АРК. Осуждаем. Все факты репрессий доведем к партнерам и МС ООН".

