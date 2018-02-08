На Майдане находились переодетые русские спецназовцы - Наливайченко

Во время противостояний в центре Киева в конце 2013 - начале 2014 годов совместно с украинской милицией были переодетые русские спецназовцы. Об этом сегодня на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, передает корреспондент.



"Я ни разу оружия не видел (в митингующих ред.). Более того, сам был без оружия. Я подтверждаю, что неоднократно против нас выставляли вооруженный спецназ. Кроме того, я подтверждаю, что среди них находились переодетые спецназовцы из спецподразделений Российской Федерации. Они собирались возле Октябрьского дворца - шевроны российской Федерации накрывали сверху украинской спецодеждой, который выдавался по распоряжению руководителя министерства внутренних дел, в то время, Захарченко ...



Я также подтверждаю, что не зря приезжали офицеры Вооруженных сил Российской Федерации, ФСБ РФ в январе, феврале 2014 года и в декабре 2013 года. Они приезжали с оружием ... свидетели четко свидетельствовали, что они имели соответствующее орудие с собой ", - сказал Наливайченко.



В подтверждение своих слов, он пообещал представить суду соответствующие задокументированные доказательства.



Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

