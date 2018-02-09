За Путина на выборах президента России готовы голосовать 71,4% россиян

Большинство россиян собираются голосовать за действующего президента Владимира Путина на президентских выборах, которые пройдут 18 марта.



Об этом говорит опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения ВЦИОМ.



Респондентов спросили, за кого они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.



71,4% россиян готовы проголосовать за действующего главу государства. Во время предыдущего опроса 26-8 января, готовность голосовать за Путина высказали 69,9% опрошенных.



За кандидата КПРФ, бизнесмена Павла Грудинина, готовы голосовать 6,9% респондентов.



За лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 5,7%.



За телеведущую Ксению Собчак - 1,3%.



За одного из основателей партии Яблоко Григория Явлинского - 0,7%.



За главу Партии роста, бизнес-омбудсмена Бориса Титова - 0,4%.



Декларируемый показатель готовности граждан принять участие в выборах составляет 79,3%. В начале января он был на уровне 78,5%.



Опрос был проведен с 29 января по 4 февраля (ВЦИОМ).

