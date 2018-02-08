В МИД России обвинили Киев в попытке испортить спортивный праздник на ЧМ-2018

Москва считает, что заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении чемпионата мира-2018 по футболу является попыткой вызвать экстремистские действия и испортить общий спортивный праздник, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.



Климкин ранее заявил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности проведения протестов во время чемпионата мира в России.



"В Москве обратили внимание на недавнее провокационное заявление украинского министра с попытками подстегнуть представителей различной неадекватной публики к антиспортивным экстремистским действиям. В условиях, когда украинская сборная по футболу не смогла пробиться на чемпионат мира в России, иного, кроме как попыток испортить всеобщий спортивный праздник, мы от нынешних украинских властей и не ждали", — сказал Сыромолотов.

