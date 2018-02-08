В Польше объяснили цель закона о нацпамяти

Закон о запрете "бандеризма" призван облегчить Украине путь в западный мир. Такой вывод можно сделать из слов автора закона, депутата Сейма Томаша Жимковского. "Проведение маршей, факельных шествий, исторических реконструкций, в которых участвуют украинцы в форме СС – все это отдаляет Украину от Запада и делает невозможной интеграцию в западный мир", - рассказал Жимковский в интервью "Стране". По его словам, Украина в последнее время оказалась под влиянием идеологии, которая берет свое начало в нацизме.

"Не будем забывать, что изначально Степан Бандера хотел построить независимую Украину под протекторатом Третьего Рейха. Мы этим законом вводим уголовную ответственность для тех, кто отрицает преступления формирований, которые сотрудничали с немецкими оккупантами", - уточняет депутат.



По его словам, в Варшаве были отряды украинцев, которые по команде немцев участвовали в репрессии против жителей польской столицы.



Всего от рук украинских националистов погибло около ста тысяч поляков с 1925 по 1950 год, подсчитал депутат.



"Резня на Волыни в 1943 году была инициирована УПА и ОУН Степана Бандеры, и только 10% людей, причастных к этим преступлениям не были связаны с этими организациями", - говорит Жимковский.



"Мы очень хотим дружить с Украиной, украинцев воспринимаем как своих братьев и дружественный нам народ. Однако нельзя закрывать глаза на пропаганду агрессивной идеологии, в основе которой, в том числе, призывы к уничтожению поляков, а также других народов", - резюмировал польский законодатель.



По его словам, Польша не хочет мести. "Мы только хотим как Польское государство, чтобы на территории нашей страны не героизировались те, кто совершал эти страшные преступления", - пояснил Жимковский.

