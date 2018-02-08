Новая космическая эра

Извините, пожалуйста, но я проспал великую космическую революцию Илона Маска. Совершенно случайно наткнулся на ветку форума генетически отборных шумеров, которые на протяжении десятков страниц вели подробный мониторинг запуска «Теслы» на Марс. Создавалось полное впечатление пребывания в уютном дурдоме. Вот-вот появится добрый доктор и даст вкусное лекарство. А потом придет мускулистая медсестра и сделает укольчик. Но нет, все происходит на самом деле.



Оказывается, освоение космоса началось именно с Маска, который первым додумался послать на Марс электрокар. Еще и балет придумал с посадкой отработанных ступеней. Красиво, пугающе непонятно и заставляет задуматься. Вырос-то я на Плесецком космодроме. На самом деле, Плесецк – это небольшая станция в Архангельской области. Из достопримечательностей: деревянные тротуары, пироги шаньги с рыбой и брусникой, а также значительное количество собак с хвостами-бубликами. Доминирующий генотип лайки, однако. На лаек дворняги были похожи весьма и весьма отдаленно, но даже у болонок был хвост-бублик. Из Плесецка бетонка вела в тайгу, где на берегу длинного и узкого озера раскинулся Мирный. Ну как раскинулся… Очень компактно расположился единым «микрорайоном». Чистенький, аккуратный военный городок. Даже один автобусный маршрут был. По-моему, 101.



Зимой, в морозец в небе можно было увидеть красивые огненные шары. Запуск. Было видно, как отходит ступень. Или это мы с пацанами фантазировали? Спорили, что видели огоньки подрывных зарядов, которые отстреливали ступень. Четыре. Или пять? Никто не заморачивался с их посадкой.



Оказывается, освоение космоса началось именно с Маска, который первым додумался послать на Марс электрокар. Еще и балет придумал с посадкой отработанных ступеней. Красиво, пугающе непонятно и заставляет задуматься. Вырос-то я на Плесецком космодроме

Все настоящие шумеры бурно онанируют на выдающиеся космические достижения Маска и мечтают купить «Теслу». Но она, с…ка, дорогая, поэтому приходится довольствоваться мультиками и майнить биткоины

Проклятая империалистическая расточительность. Специальная команда ездила по тайге, собирала космический мусор. Если, конечно, местные не успевали его приспособить в хозяйстве. В школе одно из главных развлечений – походы в тайгу. Учителя не приветствовали, поскольку рядом была одна из крупнейших зон – «Пукса». Мы и в поезд частенько садились вместе с зеками. Их обычно сажали на корточки, а потом запускали в отдельный вагон. Сбегали, конечно. Бегали по тайге. Но нас ничего не смущало, поскольку, по легенде, можно было найти «остатки несгоревшего ракетного твердого топлива». Были свидетели, которым друганы рассказывали: горели так, что земля в пепел превращалась. Вот их мы и хотели найти. Дураки. Надо было искать остатки красного родстера Маска, открывшего миру новые космические горизонты. Но мы-то, с...ка, не знали. Находили какие-то здоровые железные кольца, ящики с непонятной маркировкой и даже утонувший в болоте БТР. Болот у нас было хоть завались. Илон еще не появился, чтобы придумать, как с их помощью построить «гиперлупы». Да и электрокаров не было, поэтому в болотах тонули БТРы и другая техника на допотопной дизельной тяге. Была целая дорога, сплошь утыканная остатками полузатонувшей в болоте техники. Да, при «совке» особо не заморачивались с экономией. Сказали – построить космодром, вот и строили. Потом падла Пеньковский выдал Мирный амерам. Старожилы даже показывали гостиницу «Восход», где он якобы останавливался. Еще была гостиница «Орбита». Та получше. В ней работал единственный в городе почти настоящий кабак. С 17.00 до 19.00. Еще была так называемая «нулевка» – несколько коттеджей для особо важных гостей. Там останавливался директор «Южмаша», а ныне известный патриот, который борется с агрессией России, Леонид Кучма. Уже тогда он был плешивым. Маска никто там не видел. Ну это и понятно: режимная зона, по периметру колючая проволока. Надо было знать, где находятся дырки.Теперь, вспоминая те далекие времена, начинаешь понимать, какое кругом было надувательство. Оказывается, у «рашки» всю жизнь было допотопное ракетное оборудование, ни фига не дизайнерское, без красивых «фишек». Все изменилось, когда Маск запустил первый электрокар в космос. Ведь до этого «совок» всякий мусор на орбиту выводил, не имеющий никакого пиаровского значения. Да еще режим полной секретности. Как-то я разжился «Сменой» и пошел фоткать памятники в Мирном. Снял бюстик Дзержинского на фоне какого-то НИИ. Ко мне сразу подошли вежливые люди, угостили леденцом и долго расспрашивали, какого «маска» я фотографирую секретный объект? Говорю, фотолюбитель я. Памятники снимаю. Они попросили сфоткать Феликса без заднего плана. Долго искали подходящую точку, но нашли. Дикая эра была, да…Зато сегодня мультик показывают, как суперракета «Фалькон-Хэви» запускает на Марс «Теслу». В реальности у суперракет е…ла основная ступень. Вся шумерская нация, как один человек, переживала. Потом решили – полет в целом успешный. Подумаешь, мимо Марса промахнулись. Зато обитатели пояса астероидов, древние предки украинцев, скоро получат сверхсовременный агрегат. Миллион км туда, миллион сюда – какая разница? Все же красиво, высокотехнологично и прямо как из будущего. Это варвары запускают Белку и Стрелку. Куда смотрит общество защиты животных? А все настоящие шумеры бурно онанируют на выдающиеся космические достижения Маска и мечтают купить «Теслу». Но она, с…ка, дорогая, поэтому приходится довольствоваться мультиками и майнить биткоины.