Есть за что похвалить мэра Виталика?

...Ей-богу, еще вчера в это не поверил бы, но сейчас вынужден признать: в нынешней постмайданной киевской власти есть кто-то не просто умный, но и доносящий умные вещи до головы киевского мэра Виталика Кличко! Как это случается, я представить не могу, но чудеса еще бывают. И я вынужден это констатировать. Потому что это идет, точнее, может пойти на пользу моему родному городу, в котором я живу и надеюсь дожить по принципу «Жизнь человеку дается один раз, и прожить ее надо в Киеве». Не верите? А вы приезжайте в апреле-июне, когда здесь все цветет...



...А девушки скинули с себя зимнюю кирзу и дерюгу, не очень тратясь на длинные платья и юбки. У многих мужчин-киевлян, даже современных, сошедших с майдана и доставшихся несчастному городу «кыян з Коломыи чи Франкивська», шеи, как у борцов, не только потому, что сало немеряно трескают, но и потому, что головами вертят, пытаясь догнать хоть взглядом то недостижимое, что эфемерно и куда-то проносится мимо...



...Впрочем, я не об этом. Был в Украине один президент, страшно нервничающий, когда его подозревали в том, о чем у нынешнего спикера Рады Андрея Парубия, говорят, есть справка. По соображениям политкорректности и дивясь от внезапного прозрения, я не буду говорить обо всех остальных, но этот мог позволить себе публично схватить меня за руку даже в Совете Европе в Страсбурге и громко спросить: «Вовка, ну шо ты мэне так нэ любыш?». Приходилось отвечать, мол, так и так, а вы сделайте что-то хорошее, и я как честный журналист (прошу прощения за этот забытый сегодня в Украине термин, смысл которого утерян еще до евромайдана) вынужден буду это написать». На этом наш диалог обычно и заканчивался.



Но так случилось и сегодня. На персональном сайте мэра Киева появилось сообщение, которое меня просто потрясло. Сам Виталик сообщил, что киевская власть будет отбирать заброшенные исторические здания у их нынешних владельцев. «Хочу предупредить владельцев тех зданий, которые находятся в запущенном состоянии: мы будем сейчас рассматривать и принимать политическое решение Киевсовета о возврате таких домов в собственность общины. ...Мы работаем исключительно в правовом поле. И, к сожалению, это требует немного больше времени для того, чтобы собрать соответствующие документы, обратиться в прокуратуру и, соответственно, суды, принимающие решения. Политическое же решение мы будем принимать в ближайшее время на сессии Киевсовета», – сообщил мэр.



Виталик сообщил, что киевская власть будет отбирать заброшенные исторические здания у их нынешних владельцев. «Хочу предупредить владельцев тех зданий, которые находятся в запущенном состоянии: мы будем сейчас рассматривать и принимать политическое решение Киевсовета о возврате таких домов в собственность общины. ...Мы работаем исключительно в правовом поле

Кому в Киеве я это сегодня рассказываю. Те, кто знают, ценят и любят, и без меня продолжают это делать. А те, кто харкают под ноги, бросают мусор из квартирных окон или гадят в подъездах, а потом этот смрад в сочетании с гарью от сгоревших покрышек называют «воздухом свободы» и прибыли на завоевание города, чтобы показать «зажравшимся», как «люды жывуть», меня по-любому не поймут. Но Виталик-мэр, как видим, не такой

Из-за правильного построения фраз, заметной грамотности и вполне адекватного смыслового наполнения как-то не очень верится, что изречь это удалось городскому голове. Как у многих боксеров, у него голова не для этого предназначена – он в нее ест. Но кто-то же вложил в мэра не так слова, как смысл сказанного, и он под этим лично подписался! Значит, есть в киевской власти, повторяю, адекватные люди, может быть, даже понимающие, в каком городе они живут. Более того, мэр даже обосновал то, о чем говорил. По его (?????) мнению, разрушаются исторические здания столицы из-за того, что их владельцы – госструктуры или нувориши из последних, для престижа въехавшие в них, – не вкладывают средства в реставрацию или поддержку зданий в надлежащем состоянии, а то и вообще намеренно поджигают их. Как, например, здание Центрального гастронома на Крещатике – были же подозрения, что его выжгли дотла, чтобы сравнять с землей и воткнуть туда какую-то современную «кукурузину». Типа модернового черного куба в виде театра на Андреевском спуске. Или этих пупырчатых высоток, прыщами торчащих из кварталов исторической застройки столицы...Что ж, если мэр Кличко вспомнит о том, что говорил, и даже займется защитой архитектурного исторического и эстетического наследия Киева, то у него есть шанс запомниться не только историей болезни и проникновения в мэрство через задний не очень чистый проход истории, открытый для него по настоянию немецкой канцлерин Ангелы Меркель, которой, похоже, так нравятся брутальные мускулистые ребята, что она может ради них нагнуть даже власть, пришедшую в несчастную страну после «революции гидности». Более того, она, говорят, даже видела Виталика новым гауляй… энтшульдиген зи, битте, президентом Украины, но Бог миловал, и чудом удалось отбиться. Былинный, наверное, то был бой прямо в какой-то гостинице в Вене, когда приехавшие туда укро-олигархи и политические парвеню (выскочки, если кто не понял) с майдана делили властный пирог и обсуждали, как результат дележа «прикрыть демократией» в виде выборов...Но то – дела давно минувших дней. А спасение исторических зданий Киева – это актуальная и, увы, насущная тема. Красивейший же еще недавно был город. Чистейший, ухоженный, любовно подметенный, после разрушений, совершенных предшественниками фрау Меркель лет 70 назад, заботливо и грамотно отстроенный. Это его в древности назвали «матерью городам руским». С одним «с», кстати, как и гласит, например, «Повесть Временных Лет» по Лаврентьевскому списку: «Въ лѣто 6390 (882) …[и] сѣде Ѡлегъ кнѧжа въ Києвѣ. и реч Ѡлегъ се буди мт҃и градомъ рускими». Михаил Булгаков благоговейно называл его просто – Город, да, так, с большой буквы. Не зная, правда, что его потом упомянутые выше «кыяны з Коломыи чи Франкивська» объявят «щупальцем русского мира» и откажут в «справжньому патриотычному кыянстви»...Впрочем, кому в Киеве я это сегодня рассказываю. Те, кто знают, ценят и любят, и без меня продолжают это делать. А те, кто харкают под ноги, бросают мусор из квартирных окон или гадят в подъездах, а потом этот смрад в сочетании с гарью от сгоревших покрышек называют «воздухом свободы» и прибыли на завоевание города, чтобы показать «зажравшимся», как «люды жывуть», меня по-любому не поймут. Но Виталик-мэр, как видим, не такой. И, повторю, кто-то из его окружения – «шпион здравого смысла»: вложил нужное в голову...Как человек, волею судеб работавший, побывавший и пьющий пиво в более чем 60 странах мира, могу подтвердить: то, что сказал Кличко, – это уже давно мировой мейнстрим. Везде, где хотят сохранить наследие и помнить, что Иисус Христос хоть сам и родился в хлеву, но нам, взойдя на Голгофу, завещал жить прилично, красиво и счастливо, заботятся о прошлом. Сохраняют непрерывной нить бытия даже в материальном измерении. Вот только заметные примеры. Во Франции рыцарские замки на Луаре французские власти первыми, не имея достаточно средств на их реставрацию, передали собственникам, а потом в складчину реставрировали их, привели в порядок и владеют ими на паях, пуская в сооружения, являющиеся исторической ценностью, всех туристов. В знаменитом замке в Чески-Крумлове, в котором побывали и многие украинцы (это популярный турмаршрут), потомки князей Шварценбергов и сейчас живут, но и туристы могут полюбоваться красотами замка в стиле венского барокко. Да-да, Вены, где безвиз позволяет посетить оперу и запить все это «братиславской кавой» под круассан, но при этом не гадить под ноги мимо урны...Вы не поверите, но даже в Китае, в Пекине, который стремительно модернизирует свое городское хозяйство, снося ветхое жилье, решили сохранить, модернизировать и заново обжить так называемые «хутуны», городские малоэтажные кварталы, где обитала в основном беднота. «Раньше их сносили безжалостно, а теперь начали сохранять, реставрировать и продавать богатеньким. И ты знаешь, сколько там квартирки стоят?!», – восхищенно рассказывала мне знакомая, стоя на границе одного такого хутуна, в котором еще жили обычные люди, но к которому уже подбирались строители. А центр Праги или любого другого европейского города? Да что там европейского! А реставрации во Львове и других западноукраинских городов (Ужгорода и Мукачево), где «Европу бачыли» (видели) еще во времена приснопамятного СССР?.....Короче, если хоть одно старинное здание в Киеве будет отобрано у нерадивых собственников, то мэру Кличко по-любому респект и уважуха. И все! Пусть и плохое начало у чела было, но продолжение может быть удивительным. На века. Не зря же он сказал, что «задача городской власти – уберечь исторические строения от разрушения, чтобы Киев остался старинным, историческим городом». Ну, и домашнее задание мэру, который, как известно, играет на гитаре: