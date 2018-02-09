Киевсовет переименовал станцию метро "Петровка" в "Почайна"

Киевский горсовет на сегодняшнем пленарном заседании проголосовал за переименование станции метро "Петровка" в "Почайна". Об этом передает УНН.



Также Киевсовет поддержал проект переименования линии метрополитена Куреневско-Красноармейская в линию Оболонская-Теремковская.



Решение поддержали 70 столичных депутатов, против - 0, воздержались - 0, 16 депутатов не голосовали.



Неделю назад разрешение на переименование станции "Петровка" в "Почайна" дала комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

