В Госстате рассказали о рационе украинцев

Украинцы за девять месяцев 2017 года купили в отечественных торговых сетях 1,4 млн тонн мяса птицы, 889 тыс. тонн колбас и копченого мяса, а также 425 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Об этом в четверг, 8 февраля, пишут РИА Новости со ссылкой на данные Госстата. Отмечается, что основу рациона украинского потребителя составляет куриное мясо. По данным службы, за девять месяцев 2017 года украинцы купили в отечественных торговых сетях 1,4 млн тонн мяса птицы, 889 тыс. тонн колбас и копченого мяса, а также 425 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

В итоге за этот период украинцы съели на 63% больше мяса птицы, чем колбас.



Рыбу и морепродукты в Украине покупают в 3 раза реже, чем мясо курицы. А разница между потреблением круп и мяса птицы в Украине составляет всего 0,4%.



Специалисты Института аграрной экономики прогнозируют, что и в 2018 году курятина будет оставаться мясным продуктом №1 в Украине. Повышенный спрос они объясняют ценовой доступностью.

