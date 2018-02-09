Кличко намерен за три года построить в Киеве две новые станции метро

Киевские власти планируют в течение трех лет ввести в эксплуатацию две новые станции столичного метрополитена – "Проспект Правды" и "Мостицкая", заявил мэр Киева Виталий Кличко.



"В течение трех лет мы планируем построить и ввести в эксплуатацию две новых станции метро на Виноградарь", - сказал Кличко на сессии Киевского городского совета, подводя итоги работы городской власти за прошедший год и очерчивая планы на 2018, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в четверг.



По словам мэра Киева, среди основных задач – также достройка Подольско-Воскресенского моста, который является важной частью проекта по строительству метро на Троещину.



Кроме этого, в столице начнется реализация проекта по строительству пешеходного моста, который свяжет две туристических зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов.



Также в 2018 году предусмотрена реконструкция Шулявского путепровода и обновление подвижного состава общественного транспорта.



По словам Кличко, благодаря увеличению доходной части городского бюджета в 2018 году до 49,1 млрд грн, в смете столицы запланированы существенные расходы на медицину, образование и социальную защиту.



Мэр отметил, что в городском бюджете предусмотрено 500 млн грн на финансирование спорта, в частности, на реконструкцию спортивных комплексов и стадионов, планируются развивать велосипедную инфраструктуру столицы.



Также, по его словам, Киев готовится провести финал Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в конце мая.



"К этому событию в столице будет обустроено 60 новых футбольных площадок, преимущественно в школах. 50% средств на это выделяет Минрегионстрой, а половину – город", - отметил Кличко.

