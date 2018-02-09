На Украине ввели 14 новых праздников

На Украине ввели официальные празднования целого ряда исторических событий, в том числе 100-летия со дня провозглашения независимости Украинской Народной Республики (УНР) Четвертым Универсалом Центральной Рады, боя под Крутами и провозглашения Гетманата Павла Скоропадского. Решение приняла Верховная Рада, за это проголосовали 228 народных депутатов, передает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, согласно решению парламента, на Украине отметят годовщину утверждения Тризуба государственным гербом Украины, 100-летие освобождения Крыма от большевиков (22 апреля 1918 года), 100-летие со дня восстания во Львове и провозглашения Западно-Украинской Народной Республики.



На государственном уровне планируют отметить 1030 лет крещения Киевской Руси, 1000 лет первого богослужения в Софийском соборе в Киеве, а также 400 лет со времени похода гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Москву.



Согласно постановлению, также состоятся государственные мероприятия по случаю 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов и 100-летия начала "красного террора" - репрессивной политики коммунистического режима (5 октября 1918).



Кроме того, в нынешнем году исполнится 75 лет со времени освобождения Запорожья, Днепра и Киева от нацистов.



Также народные депутаты поддержали другое постановление, согласно которому на Украине на государственном уровне отметят 150-летие со дня рождения писательницы и общественного деятеля Леси Украинки (25 февраля 2021 года).

