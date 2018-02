Украина опустилась в рейтинге процветания, демократий и свободы прессы

Начало года – это время для того, чтобы подвести итоги годы предыдущего. Сейчас активно обновляются различные мировые рейтинги, которые классифицируют государства в различных сферах.



Украина в уже обновленных мировых рейтингах показывает не лучшие результаты.



Корреспондент.net собрал информацию о том, как сейчас оценивают Украину в мире.



Рейтинг уровня жизни



В мировом рейтинге уровня жизни, созданным британским аналитическим центром The Legatum Institute Украина опустилась на 112 место, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом.



Страны располагались в рейтинге на основе результатов опросов граждан по восьми категориям: состояние экономики, социальной сферы, власти, предпринимательства, здравоохранения и персональной свободы граждан в их странах.



Так, в 2016 году Украина занимала 107 место в рейтинге, сейчас - 112. Начиная с 2006 года, когда был опубликован первый Индекс процветания, Украина опустилась в таблице рейтинга на 17 позиций.



Согласно полученным данным, Украина получила самую низкую оценку в сфере здравоохранения. Здесь она потеряла 24 позиции. Наибольшие положительные изменения коснулись "социального капитала" - плюс 20 позиций.



Наибольшие положительные изменения по сравнению с прошлым годом, отразились в колонке "социального капитала" - плюс 20 позиций.



Первую тройку в рейтинге представляют Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия. США оказались на 18 месте, потеряв одну позицию. РФ стала 101-й, потеряв 4 позиции, Чехия - 26-ая, Польша - 32, Венгрия - 45, Беларусь - 95, Молдова - 98.



Наиболее низкие показатели у Судана, ЦАР и Йемена. Они заняли 147, 148 и 149 места соответственно.



Рейтинг экономической свободы



Украина заняла последнее, 44 место в Европе, и 150 место среди 186 стран мира в рейтинге экономической свободы американского аналитического центра Heritage Foundation.



Украина набрала 51,9 пункта из 100 возможных. За прошлый год показатель Украины вырос на 3,8 пункта благодаря положительным изменениям 8 из 12 показателей.



Существенные изменения сказались на монетарной свободе и свободе инвестирования.



Украина оценена последней среди 44 стран Европы, а ее рейтинг ниже региональных по общемировым показателям.



Heritage Foundation отмечает необходимость борьбы с коррупцией, развития рынков капитала, приватизации государственных предприятий и совершенствования законодательной базы и верховенства права.



"Общий интерес западных реформ уменьшился, при этом экономическая стагнация продолжается", — говорится на сайте рейтинга.



В рейтинге учтены 12 свобод - от права собственности до финансовой свободы. Три показателя Украины оценены хуже, чем в прошлом году - право собственности, свобода торговли, целостность управления. Показатель финансовой свободы остался на прошлогоднем уровне.



Украина находится в группе стран с преимущественно несвободной экономикой. Это четвертая категория в градации групп. Помимо стран с преимущественно несвободной экономикой выделяют страны: со свободной экономикой, преимущественно свободной экономикой, умеренно свободной экономикой и депрессивной экономикой.



Победителем нынешнего рейтинга стал Гонконг (результат — 90,2), далее следуют Сингапур (88,8), Новая Зеландия (84,2), Швейцария (81,7), Австралия (80,9), Ирландия (80,4).



В прошлогоднем рейтинге Украина заняла 166 место и попала в раздел стран - "Депрессивные экономики мира".



Рейтинг демократий



Украина заняла 83 позицию из 167 в рейтинге Democracy Index 2017, подготовленном организацией Economist Intelligence Unit.



Общий балл нашей страны - 5.69. При его определении учитывалось 5 аспектов - избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическая культура.



Исходя из баллов по 60 показателям в пределах этих категорий, каждая страна классифицируется как один из четырех типов режима: полная демократия, несовершенная демократия, гибридный режим и авторитарный режим.



Украину классифицировали как "гибридный режим".



В категории "избирательный процесс и плюрализм" наша страна набрала 6.17 баллов, "политическое участие" - 6.67, "политическая культура" - 6.25, "гражданские свободы" - 6.18. Меньше всего баллов Украина получила по показателю "функционирования власти" - лишь 3.21.



Если бы показатель "функционирование власти" был выше, средний балл Украины был бы более 6-ти, и она была бы отнесена к категории "несовершенная демократия", а не "гибридный режим".



В 2016 и 2015 годах Украина имела несколько более высокий балл - 5.7, в 2006 и 2008 годах - 6.94.



В рейтинге Democracy Index 2017 первое место занимает Норвегия, набравшая 9,87 баллов. Последнее 167 место у Северной Кореи - 1.08 балла.



Выше Украины расположились Словакия (44 место), Польша (53), Венгрия (56), Румыния (64) и Грузия (79).



К авторитарным режимам отнесены Россия (135 место), Беларусь (138) и Казахстан (141).



Рейтинг свободы прессы



Украина получила 6 баллов из 10 и отнесена к странам с "преимущественно несвободной" прессой.



Наибольшее количество баллов (10) получили страны с "полностью свободной" прессой: Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция и США.



Меньше всего (0 баллов) - Азербайджан, Беларусь, Китай, Северная Корея, Сирия, Турция, Узбекистан.



А президент, напомним, на одной из своих пресс-конференций заявлял, что в Украине “неслыханный уровень свободы слова”.



Рейтинг бюджетной прозрачности



В международном рейтинге бюджетной прозрачности, который составила международная организация International Budget Partnership, Украина заняла 39 место среди 115 стран мира.



"Украина в этом году смогла сделать шаг навстречу финансовой прозрачности, и нам удалось повысить свой рейтинг на 14%, что дало рост на 18 позиций в рейтинге. И по состоянию на сегодня мы занимаем 39 место в мире по финансовой прозрачности", - рассказал эксперт International Budget Partnership в Украине Владимир Тарнай.



Тарнай отметил, что показатели Украины сопоставимы с показателями стран Восточной Европы, а полученное место в рейтинге соответствует целям Министерства финансов войти в топ-40 по бюджетной прозрачности.



Дешевый Киев



Столица Украины возглавила рейтинг городов мира для наиболее экономного путешествия 2018-го года.



Рейтинг "100 мест мира для путешествия 2018 года: от самых дорогих до самых дешевых" составила британская туристическая компания Hoppa. В списке были указаны города и суммы, которые туристы используют там в среднем за сутки.



Как подсчитали составители рейтинга, в Киеве за аренду жилья, трехразовое питание, разные напитки и экскурсии – путешественнику придется заплатить в среднем 65 фунтов стерлингов (около 2500 гривен) за день.



В пятерку самых бюджетных кроме Киева вошли:



Каир, Египет – 79 фунтов стерлингов,



Сиемреап, Камбоджа – 79 фунтов стерлингов



Манила, Филиппины – 70 фунтов стерлингов



Анталия, Турция – 70 фунтов стерлингов



Рейтинг составлялся с учетом нескольких показателей, важнейшими из которых были стоимость жилья, обеда в ресторане и в бюджетной закусочной.



Так, поесть в Киеве оказалось дешевле всего из заявленных ста городов. В то время, как по стоимости жилья город занял 5 строчку среди эконом-вариантов. Так, арендовать квартиру в Киеве, по данным агентства, стоит около 42 фунтов стерлингов за сутки (около 1600 гривен).



По стоимости жилья дешевле Киева оказались: Денпасар (Индонезия), Анталия (Турция), Пхукет (Таиланд) и Джакарта (Индонезия).



Вместе с тем, самым дорогим городом для путешествия 2018 года признан Нью-Йорк, США. Чтобы отдыхать здесь, туристы ежедневно тратят около 346 фунтов стерлингов, а это более 13 тысяч гривен.



Согласно отчету КГГА, Киев в 2017 году посетили 1,6 миллиона иностранных гостей – это на четверть больше иностранцев, чем в 2016 году.



Также столицу в прошлом году посетили 850 тысяч внутренних туристов, в то время как в 2016 году их количество составляло 720 тысяч.



Туристический сбор столице в 2017 году составил 25 миллионов гривен, по сравнению с 18,8 миллионами гривен в 2016 году.



Дешевый бренд



В 2017 году стоимость бренда "Украина" достигла уровня 2011 года и составила 68 миллиардов долларов. Так, в 2016 году стоимость бренда "Украина" составила 56 млрд долларов.



Самыми дорогими брендами среди стран мира стали США (21 трлн долларов), КНР (10,2 трлн долларов), Германия (4 трлн долларов), Япония (3,4 трлн долларов), Великобритания (3,1 трлн долларов).



Одним из ключевых индексов данного рейтинга является инвестиционная среда. С падением притока прямых иностранных инвестиций уменьшается стоимость бренда.



По расчетам Ukrainian Institute for the Future, для роста экономики ежегодно на 8-10% необходимо привлекать 20 млрд долларов инвестиций.