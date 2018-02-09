Психозы недели. Срач в Пхенчхане

Зимние Олимпийские Игры начались феерическим срачом. В прямом смысле слова. Еще церемонии открытия не было, а почти сотня народу заразилась кишечной инфекцией и мается от жесткой диареи. Бактериологическая диверсия. Отчетливо видна рука Кремля, подсыпающая пурген в отместку за допинговый скандал. Да и вообще, что-то тревожит меня эта Олимпиада. Может, потому, что с первого раза слово “Пхенчхан” выговорить сложно. Да и со второго тоже. А ведь общеизвестно: как корабль назовешь, так он и поплывет...



Кишечный грипп, который в прессе изящно называют “норовирусом”, выкосил ряды охранников Олимпиады в Пхенчхане. Пишут, что после вспышки эпидемии Южная Корея заменила 1200 охранников объектов Олимпийских Игр на 900 военных. Военные у них, видимо, более стойкие к срачке. Иммунитет у них на это дело. И на энурез тоже. Годы противостояния с Северной Кореей дают о себе знать.



Кстати, южнокорейские СМИ подозревают в распространении заразы красоток из КНДР. Как, вы еще не знаете?! КНДР решила задавить Южную Корею морально. И прислала в качестве болельщиков 200 девушек модельной внешности, одинаково одетых и с одинаковыми красными чемоданами. В общем, типичные спецагенты со спецзаданием.







Как только эти красотки ступили на вражескую землю, среди персонала и охраны началось повальное “братание с белым аксессуаром”. Хотя я думаю, что северокорейский девчонки – это отвлекающий маневр Путина. Не понимаю, почему молчат наши доблестные компетентные органы. Или так заслушались Наливайченко с Тенюхом на суде по Януковичу? Ну, это не удивительно. У меня самого челюсть отпала, когда бывший и.о. министра обороны начал катить бочку на действующего министра обороны. Я понял, что наша родина в полной безопасности. И даже без “Джавелинов”.



А, может, наши органы погрузились в прострацию из-за враждебных действий Польши и Венгрии с флангов? Но все эти антибандеровские законы, требования ввести миссию ОБСЕ в Закарпатье и т.д. – мелкая суета по сравнению с олимпийским срачом в Пхенчхане. И остановить его можем только мы как дипломированные и узаконенные (закон о деоккупации/реинтеграции) специалисты по агрессору.



Мы знаем его повадки и слабые места намного лучше, чем всякие там МОКи. Взяли бы нас экспертами по допингу, ни один российский спортсмен не попал бы на Олимпиаду-2018. А так что это за победа (МОК над Россией), если, как верно замечают наши дружественные американские СМИ, “в Играх сможет участвовать неожиданно сильная команда россиян: меньше, чем в домашней Олимпиаде в Сочи, но примерно столько же, сколько состязались на Играх в Ванкувере в 2010 году”? Ганьба МОКу! Несмываемая ганьба!



Одна надежда – что наша скромная команда из 37 спортсменов покажет рекордный результат, который заставит агрессора плакать от стыда. Такого еще не было в истории зимних Олимпийских игр, но все рано или поздно случается впервые.



Кстати, я тут посмотрел наши достижения с первого участия Украины в Зимней Олимпиаде в 1994 году. Так вот, в 1994-м у нас 2 медали, в 1998-м – одно "серебро", в 2002-м в Солт-Лейк-Сити – ноль, несмотря на большую для нас команду (68 спортсменов). В 2006 году – реванш и две "бронзы". Олимпиада-2010 снова без медалей. Зато в Сочи в 2014 году “золото” и “бронза”, которая после дисквалификации россиянки Ольги Вилухиной сменилась “серебром”.



Спросите, кто были победителями зимних Олимпийских игр в общекомандном зачете? Отвечаю: в 22 играх, состоявшихся в 1924-2014 годах, 9 раз побеждали СССР/Россия,7 раз Норвегия, 4 раза Германия, по одному разу Канада, США и Швеция.



По идее, “допинговый скандал” открывает последней троице путь к успеху. Хотя если обобщить все истории, связанные с политизацией олимпийских игр, еще ни разу инициаторам таких кампаний не удавалось “собрать сливки” безнаказанно. Бумеранг почти всегда возвращался с “ответкой”. Даже через определенный период времени.



А теперь немного конкретики. Первая демонстрация политического протеста на Олимпиаде была в 1908 году в Лондоне и, по символическому стечению обстоятельств, в связи с Россией. Великое княжество Финляндское, которое являлось частью Российской империи, отказалось выступать под триколором и хотело идти с финским национальным флагом. В итоге финны остались без флага вообще.



Но это еще не все казусы Олимпиады-1908, связанные с флагом. Англичане умудрились по ошибке (или не по ошибке, а специально) вывесить вместо американского и шведского флагов китайский и японский. Хотя ни Китай, ни Япония тогда участия в Олимпиаде не принимали. Поэтому спортсмены США в нарушение международной традиции приспускать флаг перед главой государства в знак почтения демонстративно не стали этого делать, чем сильно оскорбили короля Эдуарда VII.



Американцам можно напомнить, как они оскандалились с Олимпиадой 1936 года в Берлине. Как известно, Германия тогда находилась в самом разгаре предвоенного нацистского подъема. В июне 1936 года в Париже состоялась международная конференция, участники которой (очень известные мировые деятели – писатели, артисты, спортсмены и проч.) призвали к бойкоту Олимпиады в Берлине. В Нью-Йорке был создан Совет борьбы за перенесение Олимпиады из Берлина в Барселону.



В Берлин отправили специальную проверочную комиссию во главе с президентом НОК США Эвери Брендеджем. Комиссия не усмотрела ничего, «что могло бы нанести ущерб олимпийскому движению». А Брендедж сделал публичное заявление о том, что бойкот – это «чуждая духу Америки идея, заговор “советов” в целях политизировать Олимпийские игры». Но самой “блестящей” его фразой было: “Евреи должны понимать, что они не могут использовать Игры как оружие в их борьбе против нацистов”. После войны он лет 10 за нее извинялся.



Кстати, американцы тогда очень хотели победить, чтобы поднять дух нации, подупавший вследствие Великой депрессии. Но по количеству золотых, серебряных и бронзовых медалей Германия превзошла все остальные страны-участницы, а сборная Италии, союзницы Рейха, первенствовала в футболе.



А чего стоит история, когда в 1976 году в Монреале Республики Конго и Танзании организовали бойкот со стороны двадцати шести африканских стран сборной Новой Зеландии по регби (из-за их участия в матче в ЮАР) и требовали исключить присутствие новозеландцев на Олимпиаде. Из-за чего Олимпиаду лихорадило “непадецки”. Кстати, игры в Монреале обошлись Канаде в $5 млрд. долга, который она закончила выплачивать только в 2006 году.



Ну, про теракт на мюнхенской Олимпиаде 1972 года (против сборной Израиля) я детально вспоминать не буду. Это не демарш, а несчастный случай. Хотя тогда соревнования покинули не только оставшиеся в живых израильские олимпийцы, но и многие спортсмены из Алжира, Нидерландов, Филиппин и даже США (включая Марка Спитца). Из Мюнхена уехала и делегация Египта из-за опасения возможной мести.



А вот историю бойкота Олимпиады-80 в Москве не вспомнить нельзя. Забавно, что идея такого протеста против ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 года родилась на... встрече НАТО 1 января 1980 года. Где НАТО, а где олимпийское движение? Оказывается, не так уж далеко друг от друга.







Как пишет Википедия, «в общей сложности московскую Олимпиаду-80 в той или иной форме бойкотировали спортсмены из 64 государств (правда, определенная их часть по экономическим, а не политическим причинам, а Иран, Мозамбик и Катар просто не были приглашены МОК), включая значимую часть стран, чьи спортсмены традиционно сильны в летних олимпийских видах спорта. Однако правительства Великобритании, Франции, Италии и Испании разрешили своим Олимпийским комитетам самостоятельно принимать решения об участии в Олимпиаде. В итоге большинство спортсменов из упомянутых стран на Игры все-таки приехало в индивидуальном порядке, но команды этих государств оказались меньше, чем обычно».



И вот – к вопросу о бумеранге: следующими хозяевами Олимпийских игр после СССР МОК назначил США. Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе бойкотировали все страны социалистического лагеря (кроме Румынии, Югославии и КНР). Американцы тогда потеряли много денег. И не только из-за бойкота, но и потому, что СССР устроил “альтернативную олимпиаду” в 9 государствах (СССР, Болгария, Венгрия, ГДР, КНДР, Куба, Монголия, Польша, Чехословакия) и “оттянул” туда часть именитых спортсменов.



И снова цитирую Википедию:



“Одновременно с сообщением о решении СССР бойкотировать Игры было объявлено о проведении в девяти странах соцблока международных соревнований «Дружба-84», причем официально подчеркивалось, что «Дружба-84» не является альтернативой Олимпийским играм. Соревнования проводились во всех олимпийских видах спорта, кроме футбола и синхронного плавания, а также в трех неолимпийских видах – самбо, теннисе и настольном теннисе. В «Дружбе-84» приняли участие спортсмены более 50 стран, как бойкотировавших Игры в Лос-Анджелесе, так и нет, было установлено несколько десятков мировых рекордов.



Сравнительный уровень двух де-факто альтернативных игр оказался неровным в разных видах спорта: например, в художественной гимнастике и тяжелой атлетике практически все сильнейшие спортсмены участвовали в «Дружбе-84», а в конном спорте и хоккее на траве – в Олимпийских играх”.



Но американцев это ничему не научило, и в 2008 году они затеяли кампанию по бойкоту Олимпийских игр в Пекине. Интересно, что инициаторами этого дела были лидеры демократов – Хиллари Клинтон и Барак Обама, а также ряд влиятельных этнических организаций, в частности еврейская община США. В итоге бабло “победило зло”: контракты со спонсорами оказались настолько велики, что ни одна олимпийская сборная не смогла позволить себе проигнорировать игры.



Кстати, попытки организовать бойкот были и на Зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. И так же ничего не вышло. На открытии Олимпиады присутствовало более 50 глав государств и правительств, 60 делегаций международных организаций и министров спорта, что в три раза больше, чем в Ванкувере.



Впрочем, Штаты “догнали” Россию позже и другим способом: 5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета дисквалифицировал Олимпийский комитет России на основании допингового скандала и доклада Ричарда Макларена о злоупотреблениях препаратами со стороны российских спортсменов, что повлекло за собой формальное исключение России из числа участников Зимних Олимпийских игр 2018 года.



Я не специалист по “спортивной фармацевтике”. Не могу судить ни о доводах Макларена, ни о доказательствах, которые предоставил главный свидетель обвинения – российский функционер-перебежчик Григорий Родченков, бывший директор “Антидопингового центра”, уволенный в 2015-м и ставший с 2016-го официальным информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). История, как говорится, рассудит.



P.S. А тем временем в Пхенчхане количество заболевших диареей продолжает расти...



