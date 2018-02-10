ООН: на борьбу с голодом необходимо более $1 млрд.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций (ФАО) просит у доноров в 2018 году $1,06 млрд для помощи голодающим людям в мире. Об этом сообщает Центр новостей ООН.



"Реальность такова, что, хотя жизнь миллионов людей были спасены благодаря быстрому гуманитарному реагированию в 2017 году, миллионы людей остаются на грани голода", - сказал директор Отдела по чрезвычайным ситуациям и реабилитации Продовольственной и сельскохозяйственной организации Доминик Бурджон.



Как отмечается, оказание помощи необходимо пострадавшим от кризисов в 26 самых небезопасных странах мира, включая Йемен, Демократическую республику Конго (ДРК), Южный Судан, Сирию и Сомали. Также сложная ситуация наблюдается в Йемене, Ираке и Мьянме.



В первую очередь, помощь будут оказывать тем, кто живет в сельской местности, и чья жизнь напрямую зависит от сельского хозяйства. Сотрудники ФАО, в частности, будут предоставлять фермерам семена и сельскохозяйственные инструменты, а также проводить курсы по повышению производства и управлению земельными и водными ресурсами.



По данным последнего доклада ООН, число голодающих в течение многих лет сокращалось, однако в последнее время этот показатель вновь начал расти. Сейчас в мире недоедает 815 миллионов человек, сообщили в ООН.



Напомним, в новом докладе Всемирной продовольственной программы ООН сообщается, что голод и недоедание являются основными факторами миграции.

