Славянские предвыборные страсти

Брифинг для прессы, который организовали в Верховной Раде Украины нардеп Дмитрий Лубинец и экс-и.о. городского головы Славянска Олег Зонтов возможно так и остался бы «белым шумов» в информационном пространстве столице, если бы не одно «но». Дело в том, что Дмитрий Лубинец является депутатом парламента от БПП «Солидарность», а г-н Зонтов еще в 2015 году был исключен из БПП и прославился жесткой критикой пропрезидентской партии.



В этот раз Лубинец и Зонтов вовсю критиковали местную власть в Славянске и других районах Донецкой области: «Уже несколько лет в Славянске отсутствует нормальное водоснабжение…», «Сложилась чрезвычайная санитарно-эпидемиологическая ситуация…», «Государство должно вмешаться…», – такие тезисы озвучил вчера в здании парламента Олег Зонтов.



На брифингах в ВР всегда кто-то кого-то критикует. Но диссонанс состоит в том, что Зонтов ранее винил во всех бедах именно БПП. Теперь он видит корень всех зол в мэрии Славянска. А завтра?



После того, как славянская БПП отодвинула Зонтова от руля местной партийной организацией, эта партия стала для него врагом. В политических оценках партии бывший лидер славянской «Солидарности» не стеснялся. То ли разочаровался Зонтов в партии БПП «Солидарность», то ли «политически прозрел»…



Как сообщает главный редактор сайта «Карачун» Дмитрий Кульбака, «политическое прозрение» Олега Зонтова жители Славянска и региона наблюдали не впервые. Наверняка многие наши земляки помнят тот калейдоскоп партий, под чьими знаменами в разное время «ходил во власть» наш герой: «Батьківщина», «Фронт змін», БПП «Солідарність»… Бурная общественная деятельность, которую развил Олег Зонтов в последнее время, дорогостоящие бигборды, участие в различных публичных мероприятиях, резкая активизация в медийном пространстве – все это свидетельствует о том, что наш земляк уже начал свою избирательную кампанию.



До недавнего времени Зонтова называли в качестве одного из участников проекта Михаила Саакашвили в Донецкой области. Так почему же Зонтов снова объявился в парламенте вместе нардепом от БПП Лубинцом?



Вероятно, что «прозрение» Зонтова сменилось трезвым расчетом и надеждой на поддержку областного БПП на будущих выборах. Политические перспективы Саакашвили не очень то и радужные.



Есть и другая версия происходящей метаморфозы: это нардеп Лубинец решил сыграть во многоуровневую лояльность. Тут он за БПП, а вот тут вместе с Зонтовым – строит ячейку для Саакашвили. Но что тогда об этом думают его партийное руководство?



Местные социальные сети также отреагировали на историю с брифингом серией памфлетов и фотожаб.



Источник: From-ua



