Журналисты "Вестей" подали коллективное заявление в полицию

Журналисты медиахолдинга "Вести" подали коллективное заявление в управление Национальной полиции Киева. Они обратились к правоохранителям по факту препятствования журналистской деятельности. Об этом говорится на сайте издания.



Накануне силовики провели обыск в киевском офисе медиахолдинга, журналистов - не пускали на работу.



Представители Нацагентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявили, что офисные помещения в центре Киева, в которых расположена редакция Вестей, "взяты под контроль".



В четверг вечером издание заявило, что в редакции начался пожар. Госслужба по ЧС Киева сообщение о пожаре не подтвердила, но заявила о применении неизвестного газа.



Офис редакции был заблокирован, журналисты "Вестей" работают посредством удаленного доступа.



"Журналисты медиахолдинга "Вести Украина" направили коллективное заявление в Национальную полицию Украины по факту нарушения статьи 171 Уголовного кодекса Украины — "Препятствование журналистской деятельности", - говорится в сообщении.



По данным издания, журналисты требуют от правоохранителей возбудить уголовное дело.



Под заявлением подписались шеф-редактор радио "Вести" Андрей Блинов и еще восемь сотрудников холдинга.



Ранее силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.

