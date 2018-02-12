Про Джеймса Бонда издадут книгу-приквел

Серия книг об агенте Ее Величества Джеймсе Бонде получит официальный приквел. Писатель Энтони Горовиц получил право использовать оригинальные материалы бондианы для создания романа о том, кем был знаменитый агент до того, как получил два нуля и отправился в "Казино "Рояль".



Как отмечает The Guardian, автору предстояло придумать для Джеймса Бонда миссию, которая позволит ему выделиться из всех агентов MI6 и стать любимчиком M.



Уже известно, что действие новой книги под названием Forever and a Day начнется с того момента, когда тело предыдущего агента 007 было выловлено в море неподалеку от Марселя. Книга появится в магазинах 31 мая.



Ранее Горовиц написал еще один роман бондианы - "Кнопка ликвидации". Эта книга основана на разработках Иена Флеминга для телепроекта, который так и не был снят. В ней Бонд участвует в гонках "Формулы 1" в Германии.



Напомним, перу Иена Флеминга принадлежат 14 романов о Джеймсе Бонде, первым из которых является опубликованный в 1953-м "Казино "Рояль". Также над серией книг работали Кингсли Эмис, Себастьян Фолкс и Уильям Бойд.





