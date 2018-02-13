Генштаб ВСУ и ОСО планируют создать клубы военно-патриотического воспитания

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и ОО "Общество содействия обороне Украины" (ОСО, правопреемник ДОСААФ) заключили Меморандум о сотрудничестве.



"К заключению Меморандума побудила взаимная заинтересованность в развитии сотрудничества с целью эффективного использования общих возможностей в сфере обороны, подготовки различных слоев населения к защите государства и поднятия имиджа военной службы и Вооруженных Сил в целом", - сообщает в понедельник пресс-служба Генштаба ВСУ.



В информации отмечается, что целью Меморандума является разработка и внедрение совместных программ, направленных на подготовку граждан Украины к защите Родины, их военно-патриотическое воспитание, подготовку призывников по военно-техническим специальностям, рекламирование военной службы по контракту, в резерве, и тому подобное.



"В частности, планируется создание на базе учебных заведений Общества, во взаимодействии с представителями военных комиссариатов и воинских частей, клубов военно-патриотического воспитания молодежи. Также в учебных заведениях общественной организации развернут агитационные пункты для привлекательности военной службы по контракту и дополнительные пункты предварительного отбора граждан для военной службы по контракту в Вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении.



Для улучшения сотрудничества планируется проведение консультаций, совместных семинаров, курсов, заседаний и "круглых столов" с привлечением специалистов соответствующей сферы деятельности.



Срок действия Меморандума - один год с момента подписания с возможностью дальнейшей его продолжение, добавили в Генштабе ВСУ.

