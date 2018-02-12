#горнолыжникковбаснюк

Олимпиада в… короче, не важно, продемонстрировала небывалое величие нашей нации. Единственное замечание: надо было подобрать городок с более приличным и удобным названием. А то как исландский вулкан. Звучит довольно обидно. Но! Наши молодцы. Утерли нос так называемым «олимпийским атлетам России». Тридцать три участника. Прямо как тридцать три древних, фактически былинных богатыря. И с ними Жданов-«Черномор». Это украинский министр по делам как бы молодежи и как бы спорта.



Кристальной души человек, опытный политолог, работал в избирательном штабе Виктора Ющенко как до, так и после его отравления. Даже в администрации президента Кучмы умудрился потрудиться. Подал в отставку в знак протеста против политики тогдашнего главы АП Дмитрия Табачника. Дмитрий Владимирович очень тепло отзывался об Игоре, называл его «мелким д...мом» и «младодебилом». Однако тогда были темные, диктаторские времена. Жданов великолепно реализовал свои знания историка. Стал политтехнологом. Потом была революция достоинства. Многие убежали от Юлии Владимировны. А он, наоборот, прибился. Потому что с самого детства мечтал о высоких спортивных достижениях. О гребле. Хотя бы на каноэ. Благодаря настойчивости Тимошенко, получил нагретое легендарным Булатовым-Безуховым кресло. Оно пришлось ему впору. Когда Кыцюндер в знак протеста отозвала его с должности, Игорь с благодарностью и теплыми словами послал ее подальше. И присягнул на верность тогдашнему премьеру Сене, а также всему дружному коллективу «Народного фронта». Теперь вы понимаете, что наша олимпийская сборная просто обречена на сокрушительный успех. Тридцать три человека умножить на три золотые медали – это получается первенство в неофициальном командном зачете. Мы ждем сенсаций.



Некоторые ублюдки прогнозировали, что только в женском биатлоне нам может перепасть бронзовая медалька. Дебилы! На самом деле, главная надежда нашей сборной – это горный лыжник Ковбаснюк. Его ничего не останавливает: ни люди на трассе, ни заграждения, ни дикие животные.



Следующая зимняя олимпиада будет в Яремче. Когда мир увидит «украинское зимнее чудо», он, с...ка, реально прозреет. Вы только посмотрите, как блестяще выступили наши саночники. У них даже своих санок не было, а все выжили! Помните, в первый день какой-то импортной олимпиады грузин-саночник насмерть разбился? Так вот: все украинцы целые. Жданов их пересчитал два раза. Живы, чертяки!

К счастью, мамаистого, но системного казака завалили. Респект Данилко, который давал понять, что все тут конченые удоды. Прорвалась какая-то женщина в пальто, одетом на голое тело. Говорит, что работала с «английскими лейблами». И некто с молодой луной на лбу. Наверное, криптомусульманка. Но не уверен. Вроде пронесло, «Евровидение» нам не светит, уже хорошо

Боди Миллер трусливо бледнеет, когда слышит эту фамилию, наводящую животный ужас на всех обитателей Буковеля. Свиндел вообще прячется в номере и сосет большой палец. И правильно делают! Шифер, которым подбиты кастомные лыжи Ковбаснюка, обеспечивает очень, очень быстрый спуск. О слаломе я вообще молчу. Короче, можете сами сегодня полюбоваться. Если, конечно, хватит нервов выдержать жуткое зрелище унижения всяких там швейцарцев, австрийцев и прочих французов, ни разу за свою жизнь не спустившихся по 12-й трассе Буковеля. Она (трасса) еще помнит лыжи Ковбаснюка, которые сурово вспороли ее девственное покрытие. Группа людей, которым посчастливилось оказаться на пути нашего горного барса, навсегда запомнила характерный скрип сала, которым Ковбаснюк смазывает скользящую поддержку. Больше они вообще ничего не помнят.Поэтому я настроен крайне оптимистично: следующая зимняя олимпиада будет в Яремче. Когда мир увидит «украинское зимнее чудо», он, с...ка, реально прозреет. Вы только посмотрите, как блестяще выступили наши саночники. У них даже своих санок не было, а все выжили! Помните, в первый день какой-то импортной олимпиады грузин-саночник насмерть разбился? Так вот: все украинцы целые. Жданов их пересчитал два раза. Живы, чертяки!В целом все прекрасно, прогнозы великолепные. Ковбаснюк готовится к спуску. Есть еще какая-то жительница Ивано-Франковска, которую практически невозможно победить во фристайле. Никто не понимает, как такое может быть, но факт остается фактом. Она пока упала, но, несомненно, встанет на ноги и всем еще покажет! Да, китайцы могут составить нам конкуренцию. Их, б…ть, реально много. Однако, пока на должности министр Жданов, у нас есть надежда. Не более того, но есть!К сожалению, не увидел национальной сборной Украины по керлингу. Обожаю этот исконно шумерский вид спорта. Думаю, он зародился на берегах замерзшего Днепра, когда рыбаки бросались друг в друга пустыми бутылками. Водки тогда не было, но бутылки мы уже изобрели. И, потом, они так здорово натирают лед перед скользящими кирпичами! Точно так же наш дневальный натирал паркет перед сапогами подполковника Таранова, ибо тот был реально крут, мог запустить бойца по поверхности, чтобы проверить чистоту скольжения.Так вот, куда пропали наши керлингисты? Точно знаю, что у них пару лет назад была база на третьем этаже «Дрим-тауна». Там еще одного запустили, и он посшибал все камни. Тренируются они обычно по пятницам. Работают напряженно, до закрытия бара. Просто странно, что не включили. Или я что-то пропустил? Не важно. К чему я все веду? К тому, что следующая зимняя олимпиада должна пройти в Буковеле. Во-первых, звучит красиво. Практически как Куршавель. Цены такие же. Во-вторых, там уже работает детский лагерь «Артек», поэтому не страшно проводить и олимпиаду. И, наконец, там тренировалась легенда скоростного спуска Ковбаснюк. Все как на «Евровидении»: если представитель страны побеждает на этом славном песенном конкурсе, то нация автоматически попадает на бабки и вынуждена принимать гостей.Поэтому я с напряжением следил за полуфиналом отбора представителей нации на очередное «Евровидение». В жюри сидела беременная Джамала, грустный Данилко и какой-то чел в модных очках. Когда началось выступление группы «Козак-систем», буквально похолодел: у этих патриотических парней были все шансы победить на конкурсе. Пели на ломанном английском про Мамая, солист был в юбке, лосинах и с черепом на футболке, остальные такие же фрики. Этнично, модно, по-европейски. Мы еще после финального выступления Джамалы на «видении» не отошли. Там, где солировал Седюк с флагом Австралии и голыми полумесяцами. Опять принимать «Евровидение»?! Да сколько, б...ть, можно? Что ни революция, то «Евровидение». Нет уж, на хер, давайте нам олимпиаду в Буковеле!К счастью, мамаистого, но системного казака завалили. Респект Данилко, который давал понять, что все тут конченые удоды. Прорвалась какая-то женщина в пальто, одетом на голое тело. Говорит, что работала с «английскими лейблами». И некто с молодой луной на лбу. Наверное, криптомусульманка. Но не уверен. Вроде пронесло, «Евровидение» нам не светит, уже хорошо. Значит, подготовимся к будущей зимней олимпиаде в Буковеле. Наша сборная уже врезалась всем в память в ихней Южной Корее. И это еще горнолыжник Ковбаснюк не выступал! Уж он-то точно врежется. Очень, знаете ли, сильны традиции зимнего спорта в Украине.