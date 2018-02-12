СКР: в момент падения Ан-148 был цел, взорвался позже

Самолет Ан-148, потерпевший накануне катастрофу в Подмосковье, взорвался при ударе о землю, до этого он был цел, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.



"Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".



Она отметила, что в настоящее время на месте происшествия удалось обнаружить только один - параметрический - самописец, "поиски речевого самописца продолжаются".



"Для полного и всестороннего расследования обстоятельств произошедшего создана следственная группа более чем из 100 сотрудников Следственного комитета, которые одновременно работают в нескольких регионах", - сказала Петренко.



По ее словам, организовано проведение обысков и изъятие документов в офисе авиакомпании "Саратовские авиалинии", в аэропортах произведены выемки документации по обслуживанию и техническому осмотру воздушного судна, а также по медосмотру членов экипажа.



"Кроме того, изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полета судна. Назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы", - сказала представитель СК.



Она отметила, что в ходе предварительного следствия будут проверены все версии, в том числе исследованы деятельность авиакомпании, техническое состояние воздушного судна, уровень профессиональной подготовки пилотов, факты прохождения ими необходимого обучения.



Самолет "Саратовских авиалиний" днем 11 февраля разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находились 71 человек, все они погибли.



По факту ЧП расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

