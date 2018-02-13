В Генпрокуратуре заявляют об отсутствии нарушений в отношении Януковича

В Генеральной прокуратуре Украины заверяют, что разрешение на проведение специального досудебного (заочного) расследования дела по подозрению бывшего президента Украины Виктора Януковича в совершении преступлений, которые привели к убийствам активистов Майдана 18-20 февраля 2014 года было получено законным способом, без каких-либо нарушений и с соблюдением права на защиту.



Как заявил прокурор отдела Генпрокуратуры Украины Денис Иванов на брифинге в понедельник в Киеве, В.Янукович самостоятельно ограничил полномочия адвокатов адвокатского объединения "Авер Лекс".



По его словам, адвокаты 15 раз не появлялись на судебных заседаниях. "С 11 декабря 2017 года по 7 февраля 18 года адвокаты пропустили 15 судебных заседаний... В соответствии с законом об адвокатской деятельности, правилам адвокатской этики, именно руководитель адвокатского объединения должен был обеспечить прибытие адвокатов на заседания, чего не было сделано... После этого появилось поручение от Виктора Федоровича о том, что он ограничивает полномочия защиты адвокатского объединения "Авер Лекс" только обжалованием определения о привлечении государственного адвоката", - рассказал прокурор.



Он отметил, что информация, которую преподносят обществу адвокаты, не соответствует действительности. По словам прокурора, 7 февраля заседание суда проходило при участии государственного адвоката В.Януковича.



В свою очередь, прокурор отдела Генпрокуратуры Янис Симонов рассказал, что никакого физического воздействия на адвокатов юридического объединения не было: адвокат Ольга Просянюк самостоятельно покинула судебное заседание, как и адвокат Александр Горошинский.



"В присутствии защитника (государственного) мы рассмотрели те доказательства, которые были предоставлены стороной защиты. Он (адвокат) также выступил относительно этих материалов... Суд учел его позицию и, заслушав наши доводы, удалился в совещательную комнату, после чего вечером было оглашено определение суда о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования", - рассказал Я.Симонов.



Он подчеркнул: "Мы считаем, что без процессуальных нарушений, с обеспечением права на защиту было получено соответствующее решение".



По словам прокурора, прокуратура по данному делу будет просить суд предоставить разрешение на специальное расследование еще по трем лицам: экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко, бывшему заместителю министра внутренних дел Украины Виктору Ратушняку и экс-заместителю начальника - начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве Петру Федчуку.



"Считаем, что та доказательная база, которая у нас есть на сегодняшний день в уголовном производстве... достаточна и для поддержания государственного обвинения. Но относительно непосредственного направления обвинительного акта в суд, то следует учитывать, что мы не должны навредить процессу по государственной измене", - сказал в свою очередь начальник отдела Генпрокуратуры Алексей Донской, отметив, что ориентировочно начало рассмотрения этого обвинения в суде может быть после окончания процесса по госизмене.



Как сообщалось, 7 февраля 2018 года пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Печерский районный суд г.Киева дал разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о совершении преступлений, которые привели к убийствам активистов Майдана 18-20 февраля 2014 года.



Также, по ее словам, в отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства – экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, бывшего замминистра МВД Виктора Ратушняка и бывшего заместителя начальника - начальника милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в г.Киеве Петра Федчука – подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.



В этот же день руководящий партнер объединения "Авер Лекс" Ольга Просянюк сообщила, что ее, а также А.Горошинского силой удалили из зала судебных заседаний Печерского райсуда г.Киева, который рассматривает ходатайство Генпрокуратуры Украины о проведении специального досудебного расследования дела по подозрению В.Януковича в совершении преступлений, которые привели к убийствам активистов Майдана 18-20 февраля 2014 года.



"Пришел бесплатный адвокат, который закрылся с прокурорами в зале судебного заседания. Я сделала замечание и заявила отвод судье, которая сказала, что я не имею права пребывать в данном судебном заседании, и силой заставили меня выйти из зала заседаний. А моего коллегу просто вытолкали", - заявила она в эфире телеканала "112.Украина".



Ее коллега А.Горошинский, который также является адвокатом бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в деле по убийствам активистов Майдана в Святошинском райсуде Киева, отметил, что такие действия судьи Светланы Шапутько являются весомыми основаниями при будущем оспаривании решений суда в Европейском суде по правам человека.

