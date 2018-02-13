Захарченко не видит альтернативы минским переговорам

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко считает минский переговорный процесс единственной возможной площадкой для мирного урегулирования конфликта в Донбассе.



"Это единственная площадка, на которой вопросы можно решать мирным путем. На сегодняшний момент она себя не оправдывает, но альтернативы данной площадке нет, - цитирует его Донецкое агентство новостей. - Процесс будет продолжаться, будем общаться, какие-то вопросы удается решать".



В основе мирного урегулирования конфликта на востоке Украины лежит Комплекс мер по выполнению минских соглашений, который был принят три года назад, 12 февраля 2015 года, после продолжавшихся более 16 часов переговоров лидеров "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ). Этот документ предусматривает не только прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистии, возобновление экономических связей, но и глубокую конституционную реформу на Украине, результатом которой должны стать децентрализация власти и предоставление на постоянной основе особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.



Однако до сих пор этот план, рассчитанный изначально до конца 2015 года, остается на бумаге. Не выполнен ни один из пунктов политического урегулирования, а украинская сторона продолжает экономическую блокаду Донбасса. Также Киев, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности в Донбассе, настаивает на передаче ему контроля над участком границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов в регионе.

