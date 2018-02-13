Операция «Мигрант»

После отработки мест потенциального скопления мигрантов Госпогранслужбой было установлено, что все они в лице Саакашвили кучкуются в ресторане «Сулугуни». Пьют чай, ведут обычную антигосударственную подрывную деятельность. После короткого совещания с участием служебной собаки было принято решение брать. Причем немедленно. На видео видно, как десятка полтора пограничников, оставив собаку стоять на шухере, нежно, поддерживая голову Михо за волосяной покров, «репатриируют» его из ресторана.



Дальнейший маршрут можно воссоздать со слов самого «репатрианта»: «Закрыли все отверстия, повезли по городу, затем запихнули в вертолет, который долго летал над Киевом, запутывая следы». Многие киевляне, кстати, жаловались на шум винтокрылой машины, которая барражировала над Троещиной. В результате привезли в «Борисполь». Самолет Михо подогнали хороший: Beechcraft Premier 1A с бортовым номером UR-USA. На нем Виталик (Кличко) часто летает в важные загранкомандировки. Опыт ведущих мегаполисов мира перенимает. Через считанные часы совершенно счастливые польские пограничники принимали экс-президента Грузии в свои умелые, но, с...ка, добрые руки.



Все было сделано в рамках одной спецоперации, которую провели пограничники. Ни ГПУ, ни, тем более, СБУ не причем. Они вообще не в курсе. Ведь как было дело? 11 сентября 2017 года лишенный украинского гражданства Михо Саакашвили совершил чудовищный прорыв госграницы. Понятное дело, что выдворять его обратно в рамках процедуры с нежным названием «реадмиссия» – прямая обязанность украинской пограничной службы. Кто же еще? Так была разработана и реализована операция «Мигрант». Все сделано просто блестяще. Странно, что Михо возмущается.



Полякам, понятное дело, совсем мало радости от неожиданно свалившегося подарка в рамках «реадмиссии». Украинско-польские отношения и так находятся на исторически низкой точке. После принятия Сеймом и Сенатом закона об «антибандеровской идеологии» полыхнуло так, что ответ на вопрос «Чей Львов?» стал пугающе неоднозначным

Да, когда из Украины выслали главного клоуна, станет, конечно же, поскучнее. В цирке без коверных плохо. Они заполняют собой паузы, отвлекают внимание зрителей от монтажа новых декораций. Теперь и декораций новых, скорее всего, не будет. И встает (в хорошем смысле слова) вопрос: кто следующий? Даже не надо гадать насчет ответа. Он и так понятен. Кто у нас Кыцюндер? Вот именно

В Генпрокуратуре очень удивились действиям пограничников. Как так?! У нас тут целое дело с мощной доказательной базой заведено на экс-президента Грузии. Он обвиняется в попытке совершения государственного переворота по предварительному сговору с группой лиц, в том числе с беглым олигархом Курченко. Вот записи разговоров, свидетельские показания, «меченые купюры» Курченко в конце концов (те, которые остались). Как теперь проводить следственные действия? Короче, погранцы наделали шуму. Пять месяцев тихонько ждали (пасли ресторан «Сулугуни»), а затем бац! Реадмиссия, на! Вот как оно бывает, однако. Конечно, руководители Государственной миграционной службы, а также пограничники должны быть наказаны за недостаточную координацию с другими силовыми структурами. А потом награждены ценными подарками. К примеру, подарочным изданием книги «Малыш и Карлсон» на украинском языке с автографом автора.Собственно грузины, которые там у себя, в Тбилиси, ждали не реадмиссии, а экстрадиции Саакашвили, выразили как бы недовольство. Говорят, если Михо станет бегать по Польше, пустит там корни, то мы будем ждать от Варшавы его выдачи. Дома ему приготовлена уютная тюрьма, теплая камера с миролюбивыми соседями. Короче, помни, батоно, тебя ждут дома.Полякам, понятное дело, совсем мало радости от неожиданно свалившегося подарка в рамках «реадмиссии». Украинско-польские отношения и так находятся на исторически низкой точке. После принятия Сеймом и Сенатом закона об «антибандеровской идеологии» полыхнуло так, что ответ на вопрос «Чей Львов?» стал пугающе неоднозначным. Саакашвили, прибыв в Варшаву, немедленно начал антипрезидентскую пропаганду. Он пообещал вернуться в Украину, но не сказал когда.Да, из всех вариантов нейтрализации Михо выбрали самый щадящий. Типа, стало жалко. Либо же не дали. Но рассуждать на данную тему уже не имеет никакого смысла, поскольку протестное движение нации осталось без лидера. Напомню, что на 18 февраля планировался «народный импичмент». Очередной. Саакашвили выдвинул верховному главнокомандующему ультиматум: или он добровольно приходит на майдан и слагает с себя полномочия, или же без вариантов. Судя по всему, никто на майдан в воскресенье не придет. Несколько десятков сторонников «Руха новых сил» собрались под АП, орали нехорошие слова в адрес высшего руководства страны. Даже слегка помяли «порохобота» Мирослава Олешко, который вел стрим с места событий прямо в «Ю-тюб». Но все довольно быстро закончилось, поскольку без буйных лидеров любое движение угасает.Продержался Саакашвили в роли лидера довольно-таки долго. Целых пять месяцев. Пока о нем напоминает палаточный городок, разбитый под Радой. Скорее всего, в результате какой-нибудь операции «Чистый город», проведенной без ведома МВД, его снесут к радости киевлян, уставших от постоянных транспортных неудобств (палаточники перекрыли часть центральной улицы Киева). И все, больше об экс-президенте Грузии ничто не напомнит.Хотя нет, не так. Теперь центр «антибарыжной борьбы» переместится в границы Евросоюза. Гостем многочисленных ток-шоу в ЕС станет Михо Саакашвили, рассказывающий о шокирующих подробностях своего задержания. Вряд ли он последует совету сидеть тихо. Это создаст дополнительные трудности для «неотвратимой европейской ассоциации». К примеру, в Мюнхене должна скоро состояться международная конференция по вопросам безопасности. Думаете, лидерам нации будет приятно видеть небритого злого Михо с транспарантом, на котором написаны отборные ругательства персонального характера? На Венский бал опять-таки будет непросто попасть. Одно дело, когда показывают женскую грудь с надписью, и совсем другое, когда Саакашвили демонстрирует свое неуважительное отношение.Однако, согласитесь, это гораздо безопаснее, чем еженедельные «марши импичмента» и визиты автомайдана к резиденции верховного главнокомандующего. У политической деятельности в изгнании есть целый ряд ограничений, и без соответствующего резонанса в «стране пребывания» она не имеет особого смысла. Помнится, в свое время рассматривался вопрос о переводе Юлии Тимошенко на лечение в клинику «Шарите» (Берлин). Чтобы она там и осталась. Почти договорились. Только не сторговались насчет размера выкупа.Да, когда из Украины выслали главного клоуна, станет, конечно же, поскучнее. В цирке без коверных плохо. Они заполняют собой паузы, отвлекают внимание зрителей от монтажа новых декораций. Теперь и декораций новых, скорее всего, не будет. И встает (в хорошем смысле слова) вопрос: кто следующий? Даже не надо гадать насчет ответа. Он и так понятен. Кто у нас Кыцюндер? Вот именно.