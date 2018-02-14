Омелян: Ryanair начнет летать в Украину уже этой осенью

Ирландский лоукостер Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.



Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "Громадське".



По словам министра, презентация авиарейсов состоится в течение двух месяцев. Он также отметил, что лоукостер начнет летать в Борисполь и Львов.



"Формально осталось довести процедуру до конца", - добавил министр.



Напомним, что в конце 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ирландский лоукост Ryanair и Международный аэропорт Борисполь близки к достижению консенсуса.



Ранее Владимир Омелян пообещал Украине собственного национального лоукостера. По его словам, новая авиакомпания SkyUp ("Скайап") будет выполнять в том числе и бюджетные перевозки, и таким образом сможет претендовать на статус национального бюджетного перевозчика.



