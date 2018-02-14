Почему из-за спиртного люди становятся агрессивными

Известно, что спиртное делает людей агрессивными. Неврологи выяснили, как именно это происходит, передает The Daily Mail. Они просканировали головной мозг группы добровольцев. Была собрана группа из 50 здоровых молодых людей.



Половине из них предложили две порции водки с лимонадом. Далее всех участников эксперимента поместили в томограф и спровоцировали на негативные эмоции. В итоге выпивавшие спиртное люди демонстрировали большее раздражение и агрессивность в своих реакциях на провокацию.



Оказалось, напитки влияли на префронтальную кору мозга. А именно эта зона контролирует агрессивность. Также алкоголь влиял на хвостатое ядро и вентральный стриатум - зоны, отвечающие за контроль системы награды. Плюс, регистрировалась повышенная активность в гиппокампе, центре памяти мозга.



Статистика это подтверждает - почти 50% насильственных преступлений связаны со спиртным. И теперь стало понятно, почему под воздействием алкоголя люди склонны к правонарушениям. В частности, речь идет о преступлениях на почве ненависти. Спиртное, кстати, усиливает предубеждения в человеке.

