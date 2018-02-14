Порошенко поговорил по телефону с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой Администрацию президента Украины. "Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на неподконтрольных территориях.

Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по нормандскму формату и американскими союзниками", – сообщили в АП.



По данным источника издания, беседа была некороткой и состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее стала третья годовщина заключения вторых минских договоренностей.



В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор состоялся в понедельник, в ходе беседы украинский лидер предложил помощь в расследовании причин крушения Ан-148 в Подмосковье, кроме того, стороны подчеркнули безальтернативность минских соглашений, заявил .



"Действительно, позавчера был телефонный разговор между Порошенко и Путиным", - сказал он журналистам.



Песков отметил, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.



"Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне", - добавил он.



По словам Пескова, украинский лидер "говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы".



"Кроме того, упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме", - сказал он.



"Также акцентировалась еще раз необходимость и безальтернативность выполнения минских договоренностей", - добавил Песков.



Напомним, 16-18 февраля представители Украины, Франции, Германии и России (так называемая нормандская четверка) проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, чтобы обсудить конфликт на Донбассе.

