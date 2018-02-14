СМИ: полиция Израиля планирует выдвинуть обвинения против Нетаньяху

Полиция Израиля сообщила во вторник адвокатам Биньямина Нетаньяху, что выступит с рекомендацией выдвинуть обвинения против премьер-министра еврейского государства по двум расследуемым в его отношении делам о злоупотреблениях. Об этом сообщает во вторник государственное радио Израиля "Кан".



По данным радиостанции, официального сообщения на эту тему от следователей пока не поступало. Радио также указывает, что ожидается заявление от канцелярии Нетаньяху на эту тему в течение вечера.



Полиция семь раз с начала 2017 года проводила допросы Нетаньяху по так называемым делам 1000 и 2000. Первое из них касается неправильного оформления получения подарков от двух бизнесменов, второе - предполагаемых попыток воздействия на редакционную политику газеты Yedioth Ahronoth.



Последний допрос премьера состоялся 14 декабря 2017 года, шестой - 19 ноября, а пятый - за 10 дней до этого. В первые дни 2017 года следователи дважды допросили премьера в его резиденции в Иерусалиме, третий допрос прошел 27 января, четвертый - 6 марта.



Глава правительства ранее уже неоднократно отвергал все обвинения, которые изначально против него были выдвинуты в ряде СМИ в конце 2016 года. В конце декабря того же года генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции допросить Нетаньяху в рамках расследования двух уголовных дел. Детали расследований не разглашаются.

