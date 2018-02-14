Мэра Одессы Труханова задержали в аэропорту "Борисполь" и вручили ему "пидозру"

Мэра Одессы Геннадия Труханова, сегодня 14 февраля, задержали в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает "Украинская правда".



Этот факт подтвердили в НАБУ.



Как сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, утром 14 февраля Труханов прилетел из Варшавы в аэропорт "Борисполь", где его задержали пограничники и передали сотрудникам НАБУ.



Труханову сразу вручили подозрение.



"В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов, проинформировали инициатора. Приехали представители НАБУ, которые вручили ему подозрение", - сказал Слободян.



В тоже время источники Таймера опровергают информацию о том, что Труханов был задержан непосредственно в аэропорту "Борисполь". По заявлению источников, мэр Одессы Геннадий Труханов вернулся в Украину утром 14 февраля и сам направился в офис Национального антикоррупционного бюро Украины.

