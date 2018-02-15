Савченко призвала "не вестись" на слова украинских политиков

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что больше не собирается доверять обещаниям киевских политиков. По ее мнению, вне зависимости от заявлений чиновников украинцы должны помнить, что основной задачей является объединение страны. "И сколько бы политики не кричали, что мы будем идти тем путем, которым они нас поведут, я вам скажу не как политик — я больше как баран на бойню ради политиков не пойду", — подчеркнула Савченко в эфире NewsOne.

Кроме того, она призвала украинцев последовать ее примеру и больше "не вестись" на слова киевских властей.



Савченко неоднократно привлекала внимание своими неоднозначными высказываниями и действиями. Так, в прошлом году, говоря о ситуации на Украине в эфире NewsOne, она 11 раз за 20 секунд употребила нецензурные ругательства. Также она заявляла, что собирается баллотироваться в президенты страны и уже начала собирать деньги на предвыборную кампанию.

