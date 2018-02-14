МИД КНР: Китай рассчитывает на продолжение контактов с РФ на высшем уровне

Правительство Китая рассчитывает на продолжение контактов с Россией на высшем уровне в текущем году и дальнейшее развитие двусторонних отношений. Как заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, Китай будет приветствовать участие новоизбранного президента РФ на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июне этого года.



"Россия - важная страна - участница ШОС. Мы будем приветствовать участие в саммите новоизбранного президента РФ", - подчеркнул он.



"Что касается любых визитов, то главы двух государств поддерживают тесный контакт посредством двусторонних и многосторонних встреч, письменных посланий и телефонных звонков. Это демонстрирует высокий уровень двусторонних отношений", - указал дипломат. "Уверены, что в этом году такие контакты продолжатся, что будет способствовать дальнейшему развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между РФ и КНР", - резюмировал Гэн Шуан.



Как ранее сообщил российским журналистам посол РФ в Китае Андрей Денисов, саммит ШОС состоится 9 июня в китайском приморском городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай). "Саммиту предшествуют разного рода подготовительные мероприятия, в том числе несколько министерских встреч", - указал российский дипломат. Обязательными он назвал встречи глав МИД, министров обороны, секретарей совета безопасности, а также руководителей экономических ведомств.

