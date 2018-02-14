Мюнхенский сговор – II

В свете последних событий меня очень беспокоит Мюнхенская конференция по безопасности. Попахивает, знаете ли, очередным сговором. Верховный главнокомандующий аккурат сегодня, в крайнем случае вчера, лично позвонил лидеру агрессивной страны, пребывающему в неопределенном статусе кандидата в президенты. Знаете, могу допустить, что гарант территориальной целостности звонит Собчак. Это нормально. Приободрить Ксюшу, пожелать ей, так сказать, лошадиного здоровья. Но звонить Путину?! На голову даже не налазит.



Кастрюля налазит, а подобные закидоны гаранта – нет. Побратимы пишут в тайных группах «Фейсбука», что отчитывался лидер о депортации личного врага Владимира Владимировича прямо в Варшаву. Дескать, все нормально, ваше пожелание «быть пожестче» выполнено. Да, за волосы хватали, горло душили, все как полагается. Безусловно, мы тут мысленно аплодируем окончательному выдворению всех грузин-«зрадныкив» за пределы зоны оседлости настоящих украинцев. Вот только зачем их звали? Видимо, как справедливо заявил прямо в прямом эфире телеканала «Прямой» сиамский близнец из Катманду Зорян, проводилась спецоперация ФСБ с использованием грязных методов ОГПУ. А его брат Шкиряк уточнил: по личному заданию Кремля. Может ли Кремль давать задания? Вне всякого сомнения.



Но зачем звонить агрессору?! По официальной версии, состоялся разговор об обмене пленными. Дело нужное. Правда, мы еще не успели проверить предыдущую «порцию возвращенцев». Многие до сих пор под следствием. По другим уже почти готов приговор. Батькивщина не забывает своих героев. Кабмин Гройсмана выделил всем, кого привезли «с той стороны», по сто тысяч гривен. Солидно. Однако деньги на руки не дают, поскольку почти все под следствием. Логично. Ты ему сто тысяч гривен, а он зраднык и отправляется на этап. Торопиться не надо.



О шведах нам известно не много, в основном по порнофильмам. Почему именно они должны возглавить столь важную для нации миссию? Четкого ответа нет. Бразильцы в составе сил ООН – это какой-то позор. Они же только карнавалы в Рио проводить могут, ж...пами трясти

Настало время решительных действий. Многие это уже понимают, поэтому за свой счет приобретают камуфляжные анораки с символикой «Национального корпуса». Почему именно анораки? Да потому что, б…ть, так дешевле: прямая экономия на молнии. Он же через голову надевается

Но вот что еще беспокоит, кроме факта самого разговора, – шведы. Они должны возглавить бразильцев и белорусов, которые под видом миротворцев ООН войдут на оккупированные террористами исконные земли нации. Якобы подобный план был согласован с Куртом Волкером в Дубае. И получил, с...ка, название «дубайский протокол». Почему именно Дубай? Не знаю. Однако после того, как Курт встретился с Тимошенко, я лично никакого доверия к нему не испытываю. Побратимы разделяют мою точку зрения. Некоторые даже пишут в личку, что Волкер – х...ло, но, как по мне, не следует спешить развешивать ярлыки.О шведах нам известно не много, в основном по порнофильмам. Почему именно они должны возглавить столь важную для нации миссию? Четкого ответа нет. Бразильцы в составе сил ООН – это какой-то позор. Они же только карнавалы в Рио проводить могут, ж...пами трясти. Как-то Рабинович (тот самый) с верным соратником Кацманом приехали чисто с целью культурного обмена в любимый город Остапа Ибрагимовича. Пошли на карнавал, и неожиданно выяснилось, что не все является таким, как кажется, на самом деле. В частности, Рабинович приобрел неожиданный опыт с участницей действа, которая на самом деле была вовсе не участницей, а совсем даже наоборот. Поэтому к бразильцам тоже есть целый комплекс непростых вопросов. С белорусами как раз все понятно: это «пятая колонна Кремля», которая будет работать на оккупанта. И не забывайте о шведах. Аналитики «112» телеканала, а также лица, обладающие даром предвидения, аффилированные с каналом «Прямой», начинают бить тревогу. Тем более что в Мюнхене уже в пятницу начинается конференция, а Лавров готов к консультациям в рамках «нормандского формата». Все сходится – пивная «Хофбауэр», «пивной путч» и, конечно же, Саакашвили.Этот гаденыш, вне всякого сомнения, воспользуется случаем, чтобы опозорить нацию, лишившую его гражданства. От него всего можно ожидать. Возможно, не обнаженная женская грудь будет встречать того же Климкина на входе в зал заседаний, а совсем даже наоборот. Михо после депортации силами пограничного наряда из ресторана «Сулугуни» (не путать с «Хинкали») развил бурную антиукраинскую деятельность.Он призвал страны ЕС ввести санкции против коррумпированных представителей «киевского режима». Этакий аналог «списка Магнитского». Цинизм подонка не знает границ. Он играет на антиукраинских настроениях, доминирующих в некоторых не совсем развитых странах ЕС, использует низменные страсти, разжигаемые спецслужбами Кремля. Способен ли Климкин, отвечающий за интенсивность внешних сношений шумеров, противостоять агрессии Михо в Мюнхене? Не уверен. Он слишком интеллектуален для дискурса, навязываемого ему грузином. Хотя, надо отдать ему должное, производит впечатление лица с особыми потребностями.И вот нашу версию о «Мюнхенском сговоре» в «нормандском формате» подтверждает Юлия Тимошенко. Она тоже туда едет. Якобы Кыцюндера беспокоит «растущая угроза для либерального международного порядка, многочисленные конфликты на Ближнем Востоке и ядерная программа Северной Кореи». Но мы-то с вами знаем, что Тимошенко буквально на… в смысле, положить на международный порядок. Тем более либеральный. Она прямо в Мюнхене может спеться с Саакашвили и нанести вред международному престижу нации. На поверхности лежит идея о ее принудительной депортации силами мукачевского пограничного отряда. Пусть воссоединится с Михо и побегает по Нидерландам. Настало время решительных действий. Многие это уже понимают, поэтому за свой счет приобретают камуфляжные анораки с символикой «Национального корпуса». Почему именно анораки? Да потому что, б…ть, так дешевле: прямая экономия на молнии. Он же через голову надевается. Вся надежда на этих смелых патриотов, которые не дадут свершиться «Мюнхенскому сговору». Ну и на Ганну Гопко. Она пока ищет средства на поездку, поскольку ситуация в стране непростая, квартиросъемщики не вовремя рассчитываются с Ганной. Будем надеяться, что ее зычный голос бодрой доярки потрясет устои баварской столицы. А иначе нельзя… Отступать некуда, позади Шкиряк.