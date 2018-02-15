Стогний выиграл суд у Геращенко

Известный журналист Константин Стогний выиграл суд против советника министра МВД Антона Геращенко за публичное обвинение-дискредитацию. Напомним, суд продолжался больше года в Печерском суде Киева. Нардеп Антон Геращенко публично заявил о том, что Константин Стогний во время Майдана служил в МВД под руководством министра Захарченко. При этом Стогний задолго до Майдана ушел с государственной службы, поэтому и решил привлечь нардепа к ответственности за клевету.

Исковое заявление Константина Стогния в отношении Антона Геращенко от 12 декабря 2016 года Фото: Константин Стогний/Facebook



"Более года назад, комментируя события в Княжичах, Геращенко назвал меня пресс-секретарём Захарченко, который расстреливал людей на Майдане. При том, что я уволился из министерства задолго до событий на Майдане", - вспоминает Стогний.



Напомним, в исковом заявлении Стогния сказано, что Геращенко распространял информацию, которая "является недостоверной, не соответствует действительности, наносит обиду и порочит честь и деловую репутацию Константина Стогния".



Печерский суд удовлетворил иск Стогния, обязав нардепа Антона Геращенко написать опровержение своим словам.



"Теперь у Геращенко есть официальный документ, что он - лжец", - отметил Стогний.



По словам Стогния, суд всячески затягивал процесс, несмотря на наличие официального документа об увольнении Стогния из МВД.



"Были забавные казусы, например, чтобы дело рассматривал не Печерский суд, а Харьковский по прописке. Но он народный депутат и временно должен быть в Киеве. Я обратился в миграционную службу и попросил наказать гражданина Геращенко за нарушение законодательства, раз он не зарегистрирован на месте работы. В итоге от идеи проведения заседания в харьковском суде отказались", - прокомментировал "Стране" Стогний.



Напомним, открытый конфликт между Стогнием и Геращенко начался после трагедии в Княжичах под Киевом, в результате которой погибли пять правоохранителей. Журналист выдвинул версию причин трагедии, которая Геращенко крайне не понравилась.



"Одна баба сказала, что полицейские сами грабили дом, и приехала служба Госохраны, то я могу дополнить версию Стогния, чтобы он ее заявил сегодня. Это полицейские ограбили дом и не поделили добычу. В результате произошла такая разборка. Стогнию передаю, пожалуйста, запускайте эту версию. Ваши хозяева ее положительно оценят!" - заявил тогда нардеп.

