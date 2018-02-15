Кабмин согласовал повышение тарифов на пассажирские перевозки на 25%

Кабинет министров Украины, утвердив финансовый план ПАО "Укрзалиныця" на заседании 14 февраля, согласовал повышение тарифов на пассажирские перевозки в текущем году на 25%, сообщил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов. "В финальной версии финплана было принято повышение пассажирских тарифов дважды - на 12% с 1 апреля и 1 октября", - сказал Е.Кравцов журналистам в четверг в ходе инспекционной поездки на строительство Бескидского тоннеля.



В отношении грузовых тарифов он сообщил, что финплан предусматривает поступления от дерегуляции вагонной составляющей.



"Также мы инициировали отказ от внеклассных грузов. Мы довольно долго говорили, что нас нужно проводить сближение классов, и попытаемся это сделать более ударными темпами", - добавил глава "Укрзализныци".



Е.Кравцов отметил, что по итогам первого полугодия рассчитывает на пересмотр финансового плана в большую сторону.



Ранее "Укрзализныця" отмечала, что последний раз повышала тарифы на пассажирские перевозки еще в 2014 году.



Как сообщалось, финплан "Укрзализныци" предусматривает доход 92,2 млрд грн и чистую прибыль 0,7 млрд грн. Компания отмечала, что планы повышения пассажирских тарифов не касались пригородных перевозок, так как их индексация требует длительного согласования с облгосадминистирациями, которые неохотно идут навстречу в этом вопросе.



ПАО "Укрзализныця " является основным перевозчиком грузов и пассажиров, перевозящим 82,4% от общего грузопотока и 33,4% пассажиропотока в стране.

