Погода в Украине в ближайшие дни кардинально не изменится

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления и влажная воздушная масса; температура кардинально не изменится, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается небольшой снег, в южной части с дождем, лишь в западных областях, днем и на юге страны без существенных осадков. Ночью и утром в южной и западной части местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 3-8 м/с.



Температура ночью 1-6° мороза, на западе страны 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной части и на Закарпатье ночью около 0°, днем 1-6° тепла.



В Киеве - небольшой снег. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 февраля самая высокая температура днем была +11,8 в 1957 году, самая низкая ночью -23,2 в 1911 году.



17 февраля - небольшой снег, лишь в Одесской области, а днем в большинстве западных областей без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 2-7°, в Карпатах до 10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на юге страны ночью около 0°, днем 1-6° тепла.



В Киеве - небольшой снег. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

