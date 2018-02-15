Apple обвинили в порче мебели

Владельцы умной колонки Apple HomePod стали жаловаться на белые следы, которые оставляет устройство на деревянной мебели. В компании назвали это нормой и предложили подождать, пока следы сами пропадут, пишет 9to5mac.



Спустя несколько дней после приобретения HomePod пользователи заметили, что устройство оставляет белые кольца на деревянной поверхности. Предполагается, что силиконовая основа «выделяет кислоту, которая разрушает дерево».



«Это нормально, когда динамик с силиконовой основой поглощающей вибрации оставляет незначительные следы на деревянной поверхности. Это может быть вызвано маслами, циркулирующими между силиконом и поверхностью стола. Они пропадают через несколько дней после того, как колонку переставят в другое место», — говорится в официальном заявлении компании.



При этом Apple не рекомендует ставить колонку на ткань или мягкую поверхность, так как это негативно скажется на звуке HomePod. В случае, если следы не пропали, в компании предлагают очистить поверхность методами, предусмотренными производителем мебели.



HomePod была представлена в июне на WWDC 2017, но в продажу поступила лишь в конце января 2018 года. Колонка доступна только в Америке, Англии и Австралии по цене 350 долларов. Ключевой особенностью устройства стало использование голосового ассистента Siri без привязки к смартфону.

