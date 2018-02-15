Кличко и вопросы европейской безопасности

Наконец-то: появилось официальное подтверждение участия мэра Киева Виталия Кличко в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Это не фейк, поскольку Виталий действительно планирует встретиться с «ведущими представителями политических и деловых кругов». Все, аншлаг мероприятию обеспечен. Вне всякого сомнения. В Давосе выступление Кличко на тему «Киев – большой международный технохаб» произвело настоящий фурор. Народ валялся прямо на «панели Пинчука», не в силах разогнуться от восторга. К сожалению, пострадала деловая репутация корпорации «Старбакс».



Ну вы знаете – бесплатные туалеты на кодовых замках. Шаг вперед по сравнению с абсолютно бесплатными и доступными туалетами в «Макдональдсе». В ораторском запале Виталик очертил колоссальный потенциал «столичного хаба» и анонсировал скорый приход на киевский «рынок» легендарной компании «Старбакс». Какое отношение имеет американская кофейня к гребаному хабу, не понял никто. Но «Старбакс» выступил с официальным заявлением: ни в ближайших, ни в стратегических планах компании нет намерения выходить на украинский рынок. Сотрудники по связям с медиа «Старбакса» тонко дали понять, что совершенно не понимают, какие именно препараты принимает господин Кличко. Спешу опровергнуть домыслы о наркозависимости Виталика. Он же спортсмен! Ему не надо, как тому же Киве, постоянно взбадривать свое сознание стимуляторами. Оно (сознание) и так пребывает в состоянии творческого освоения окружающей действительности. Кличко не наркоман, он просто так думает. Мускулистые формы его черепа позволяют формировать нейронную цепочку в мозгу без всякого участия нейронов. Именно это облекает его мысли в парадоксальную форму, широко тиражируемую в Интернете.



«Технохаб», который должен быть сооружен на Троещине, безусловно, еще войдет в перечень памятников исторического наследия ЮНЕСКО. В этом даже сомневаться не приходится. Киев, который бурно расцвел после начала хозяйственной деятельности Виталика, по праву называют самым «умным городом Европы»



Потенциал Кличко в последние годы все ярче и ярче раскрывается именно в международной сфере. Более чем уверен, что новаторские инициативы Виталика не уступают прожектам Илона Маска. Если бы у Кличко была ракета, вы даже не представляете, что бы он запустил на орбиту и куда затем это все упало бы…

«Технохаб», который должен быть сооружен на Троещине, безусловно, еще войдет в перечень памятников исторического наследия ЮНЕСКО. В этом даже сомневаться не приходится. Киев, который бурно расцвел после начала хозяйственной деятельности Виталика, по праву называют самым «умным городом Европы». Не часто бывает, что город на порядок умнее, чем мэр. По всему мегаполису раскиданы интересные «артефаки» (аутентичное выражение Кличко). В частности, на Подоле, превращенном усилиями мэрии в абсолютно пустынную пешеходную зону, смонтировали гигантское колесо обозрения. На Новый год. По замыслу Виталика, люди будут любоваться европейским мегаполисом с высоты «голубиного помета». Не знаю, как это перевести. Но не суть. Действительно, в первое время собирались пьяные толпы зрителей, чтобы посмотреть на придурков, которые полезут кататься на раскачивающемся и опасном «артефаке». Рядом поставили шапито со зверями, которые вносили дополнительное звуковое сопровождение в представление. Было реально весело, многих участников аттракциона укачивало. Со всеми вытекающими. Последствиями. Короче, оно сломалось. Но стоит до сих пор, поскольку нужны деньги на демонтаж. Однако технохаб пока не вышел на проектную мощность. Короче, ждем инвестора.Вне всякого сомнения, выступление Кличко на Мюнхенской конференции по безопасности поможет европейцам и американцам понять, в каком, с…ка, хрупком и опасном мире они живут. Переживаю за Курта Волкера, с которым у Виталика запланирована «дискуссия на геополитическую тему». Способен ли мозг Курта воспринять ту информацию, которой собирается поделиться Виталик? Выдержит ли психика специального представителя Госдепа США рассуждения Кличко о приходе на украинский рынок «Старбакса»? Вопросы, одни вопросы без четких ответов. В зоне глобального риска оказался мэр Мюнхена Дитер Райтер.Он доверчиво решил провести прием по случаю проведения международного саммита по безопасности и, забывшись, послал приглашение Кличко. Возможно, это головотяпство аппарата мюнхенского мэра. Но уже поздно: Виталик официально заявил, что «обязательно посетит прием». Заранее приношу искренние соболезнования ничего пока не подозревающим гостям Дитера. Ничем помочь уже нельзя, пусть готовятся насладиться незабываемым зрелищем. Возможно, Виталик воспользуется своим фирменным приемом и въедет в дом через окно на специальном электровелосипеде. В Киеве он с него часто падал, что пользовалось большим успехом у зрителей.Потенциал Кличко в последние годы все ярче и ярче раскрывается именно в международной сфере. Более чем уверен, что новаторские инициативы Виталика не уступают прожектам Илона Маска. Если бы у Кличко была ракета, вы даже не представляете, что бы он запустил на орбиту и куда затем это все упало бы… Рамки разума давно стали тесны для киевского мэра. Кластеры и хабы главы суверенной, европейской столицы значительно опережают свое время. Взять хотя бы сверхсовременные урны на солнечных батареях, которые в трех местах покрыли центр Киева «плотной утилизационной сетью». Любая попытка кинуть в них хоть что-то встречается с мощным противодействием этих адских аппаратов. Очень часто они самостоятельно загораются, превращаясь в мини-мусоросжигающие заводы. Инновации, б...ть, на марше. Еще есть загадочный «паркинг для велосипедов», сооруженный напротив метро «Арсенальная». Еще ни одному человеку не удалось расшифровать, как открыть замок на парковке с помощью мобильного приложения и оплатить стоянку. Никому! Просто нет пока соответствующего программного обеспечения. Зато «парковка» есть. О дорогах я лучше промолчу. Зато танки Путина не пройдут. Максимум дотянут до Троещины и там сгинут.