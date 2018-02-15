Труханов обещает сотрудничать со следствием и не покидать Украину

Мэр Одессы Геннадий Труханов, которому Соломенский районный суд Киева в четверг избирает меру пресечения, заверяет в готовности сотрудничать со следствием и не покидать Украину.



В ходе судебного заседания представитель прокуратуры, обосновывая необходимость избрания меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 50 млн грн, заявил, что Г.Труханов скрывался от следствия за границей. Представитель гособвинения подчеркнул наличие рисков уклонения от следствия о стороны подозреваемого, а также сообщил о том, что у Г.Труханова якобы имеется гражданство Греции, однако добавил, что эта информация неподтвержденная.



Адвокат Г.Труханова Александр Лысак выступил против удовлетворения ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения, назвав необоснованной и надуманной позицию прокуратуры.



Сам Г.Труханов, высказывая свою позицию относительно избрания меры пресечения, категорически опроверг подозрения, выдвинутые в его адрес. "Я не знаю, в какой стране живет и работает сторона обвинения.. Я бы хотел пригласить сторону обвинения приехать в командировку или на выходные в Одессу и посмотреть, в каких условиях работают представители муниципалитета", - сказал он, поясняя необходимость приобретения имущественного комплекса, незаконность покупки которого лежит в основе подозрения.



Он также выразил недоумение информацией о якобы наличии у него греческого паспорта. Подозреваемый в очередной раз заверил, что прилетел в Киев для дачи показаний в НАБУ и не намеревался скрываться от следствия.



"Наверное, не дождется никто, чтобы я покинул страну, в которой родился и вырос… Готов отвечать на все вопросы, готов сотрудничать со следствием", - заверил Г.Труханов.



Выступая в суде с доводами против удовлетворения ходатайства об избрании ему меры пресечения, мэр Одессы несколько отклонился от сути вопроса, рассказывая о своих успехах на посту градоначальника Одессы, о развитии городской инфраструктуры и борьбе с коррупцией.



Между тем, у здания суда и в самом помещении собралось несколько десятков молодых людей спортивного телосложения с неопределенными намерениями.



В свою очередь, неправительственная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) на своей странице в Фейсбуке выставила несколько фотографий молодых людей в помещении суда, все в черных курточках.



"Они вернулись. Позорное явление, которое после Майдана, казалось бы, исчезнет навсегда. На фото - титушня Труханова, которая контролирует коридоры суда. И самовольно решает, кого пропустить, а кого нет", - прокомментировали в ЦПК.



Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева в четверг утром приступил к рассмотрению ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога в сумме 50 млн грн для мэра Одессы Г.Труханова.



14 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали в Международном аэропорту "Борисполь" (Киев) Г.Труханова и Павла Вугельмана. Сейчас со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Руководитель САП Назар Холодницкий, говоря о фабуле дела, рассказал, что Фонд госимущества в 2015-2016 годах продал целостный имущественный комплекс заводу "Краян" на открытых торгах за 11,5 млн грн. Через некоторое время Одесский горсовет купил этот комплекс уже за 185 млн грн, причем не полностью весь комплекс, а только помещения, которые представляют его половину.



По словам руководителя САП, уголовное производство было открыто 2 ноября 2016 года по факту завладения средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян". По результатам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч. 5 ст. 191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).



В свою очередь, Г.Труханов заявил о своей невиновности и о том, что не намерен скрываться. "Официально заявляю, что не намерен ни от чего прятаться. Тем более, что правда и закон - на моей стороне. Более того, прервав командировку, я попросил своего адвоката официально связаться с НАБУ и сообщить о времени моего приезда, дабы избежать дальнейших спекуляций. Как Одесский городской голова, дважды получивший вотум доверия от одесситов, я официально заявляю, что все решения, принятые городским советом и исполнительным комитетом, соответствовали и соответствуют букве закона", - говорится в заявлении мэра.



"Геннадий Леонидович был локомотивом реализации преступного умысла… Обеспечил подготовку необходимых документов для внесения рассмотрения комиссии… была в сжатые сроки подготовлена справка, что Одесский горсовет нуждается в этом помещении", - сказал прокурор.

