Морпехов в зоне АТО застрелили сослуживцы

Четыре морских пехотинца, которых обнаружили погибшими в жилом доме возле населенного пункта Широкино Донецкой области, были убиты сослуживцами. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook в четверг, 15 февраля. По его словам, при осмотре на теле погибших были обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где они находились – признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки).



После детального исследования полученных доказательств, установлена ​​причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины, – сообщил Лысенко и добавил, что уже проведены допросы подозреваемых.



Лысенко отметил, что они предоставили признательные показания об обстоятельствах данного убийства, совершенного на почве неуставных отношений прохождения военной службы.



По данному факту возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве двух или более лиц по предварительному сговору (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).



Также назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

