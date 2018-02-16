Хуг: в периоды тишины на Донбассе копают новые окопы и закладывают мины

Несмотря на периоды прекращения огня, ситуация на Донбассе далека от мирной, и боевые действия могут вспыхнуть в любое время, сказал в интервью «Голосу Америки» первый заместитель председателя специальной наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг.



Он отметил, что война на востоке Украины имеет признаки навязанного извне конфликта, потому что гражданское население не рассматривает жителей территорий на противоположной стороне врагами, и подчеркнул, что около 40 тыс. человек ежедневно пересекают фронтовую полосу.



Из почти четырехлетнего опыта работы на Донбассе он делает вывод, что пока нет признаков перелома в тенденциях, и «стороны сохраняют готовность вступать в конфликт без задержек».



«Хуже то, что даже во времена относительного затишья стороны используют эту возможность не для того, что отвести оружие и развести силы, а наоборот - продвигаются вперед ближе друг к другу, копают новые окопы, закладывают новые мины», - сказал он.



В разговоре в Лондоне Хуг признал, что ОБСЕ, вероятно, видит «только верхушку айсберга», потому что по обе стороны линии разграничения наблюдателей часто рассматривают как проблему.



«Нас часто останавливают при выполнении задач. Это могут быть пассивные помехи: минные поля, или другие барьеры, но также случаи и активного вмешательства в наше патрулирование. Нас останавливают на пропускных пунктах и ​​не пропускают, нам угрожают. В наиболее серьезных случаях нас пытаются запугать, используя оружие».



Представитель ОБСЕ подчеркнул, что больше всего случаев силового давления и запугивания происходит на территориях, неконтролируемых украинским правительством.



Он заявил, что считает очень нужной работу бригад наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, чтобы создавать условия для диалога, основанного на фактах.



«Тот факт, что 40 тысяч человек ежедневно переходят контактную полосу, очень многообещающий. Не всюду в случаях конфликтов полосу пересекают так часто. Преимущественно линия разграничения является границей раздела, а в этом конфликте это не так. В головах людей ее не существует. Это трагическая реальность... Даже самим фактом перехода этой линии они заявляют, что не хотят этого конфликта. Они всегда нам говорят, что это не их конфликт», - сказал Хуг.

