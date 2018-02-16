Майнинг криптовалют препятствует контакту с внеземными цивилизациями, - ученые

Специалисты проекта SETI, целью которого является поиск внеземных цивилизаций, пожаловались на то, что на рынке нет требуемого количества графических процессоров. Это осложняет работу с большими объемами информации. Об этом пишет Naked Sience.



Майнинг — это понятие, которое прочно и, вероятно, надолго вошло в нашу повседневную жизнь. Он представляет собой деятельность, нацеленную на создание новых структур для обеспечения работы криптовалютных платформ. Обычная майнинг-"ферма" является высокопроизводительным компьютером, имеющим несколько видеокарт. Повальное увлечение майнингом уже породило трудности для любителей компьютерных игр: достать мощную современную видеокарту в некоторых случаях стало весьма непросто.



Однако геймеры стали не единственными жертвами "криптовалютной лихорадки". Майнинг также ударил по проекту SETI, целью которого является поиск "братьев по разуму". По словам одного из ведущих исследователей проекта Дэна Вертимера (Dan Werthimer), специалисты из Калифорнийского университета в Беркли хотели закупить новую аппаратуру для обсерваторий, однако остро встала проблема нехватки новых графических процессоров. "Мы хотели бы использовать последнюю версию графических процессоров, но не можем добыть ее. Это ограничивает наш поиск инопланетян", — заявил Вертимер.



Специалист также назвал данную проблему "новой" и актуальной лишь для заказов, которые ученые намеревались совершить за последние несколько месяцев. Ранее ни с чем подобным проект SETI не сталкивался.



Графическим процессором (GPU) называют устройство, выполняющее графический рендеринг — процесс получения изображения по модели с помощью компьютерной программы. GPU могут применять как в составе дискретных видеокарт, так и в интегрированных решениях (встроенный графический процессор).



Дэн Вертимер отметил, что некоторые телескопы, выполняющие задания по поиску внеземных цивилизаций, используют для работы примерно 100 графических процессоров. Основные усилия исследователей в данный момент направлены на улучшение возможностей радиотелескопа Грин-Бэнк (США) и Обсерватории Паркса (Австралия).



SETI имеет долгую историю: он берет начало в 1959 году, когда в журнале Nature опубликовали статью Дж. Коккони и Ф. Мориссона "Поиски межзвездных сообщений". Между тем откровенное отсутствие результатов поисков за долгие десятилетия вынуждает ученых искать ответы на "неудобные" вопросы. Сейчас эксперты не исключают, что причина неудач кроется в анализе лишь определенных частот радиодиапазона.

