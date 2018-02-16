Газпром поставил на Донбасс 2,4 млрд кубов газа

Российский газовый монополист Газпром в 2017 году поставил более 2,4 млрд куб. м природного газа на Донбасс. Об этом свидетельствуют данные отчета концерна за четвертый квартал прошлого года.



Согласно данным, в первом квартале на неподконтрольные Украине территории Донбасса было поставлено 1,1 млрд куб. м газа, во втором – 280 млн куб. м, в третьем – 186 млн куб. м, в четвертом квартале – 852 млн куб. м.



В Газпроме считают, что Нафтогаз должен ему за поставленный газ 3,3 млрд долларов. В эту сумму входят поставки газа с первого квартала 2013 года – до первого квартала 2017 года.

