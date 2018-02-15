Труханова отпустили на поруки
Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.
"В удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро…отказать. Освободить подозреваемого Труханова Геннадия Леонидовича из зала суда немедленно", - говорится в решении суда.
Суд обязал поручителя обеспечить явку подозреваемого в следственные органы.
Д.Голубов был избран в парламент по мажоритарному округу №136 в Одесской области, является членом фракции "Блок Петра Порошенко".
Источник: Интерфакс-Украина
15:48