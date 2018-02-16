Раскрыта причина расстрела школьников во Флориде

Николас Круз, расстрелявший из винтовки учеников в одной из школ города Паркленд в штате Флорида рассказал следователям, что послужило причиной нападения. Об этом сообщает ABC News.



Он заявил, что слышал голоса в голове, которые давали ему указания совершить преступление.



Те, кто знает 19-летнего молодого человека, описывают его как проблемного подростка, который чувствовал себя очень одиноким. Адвокат семьи, в которую мальчик попал после смерти приемной матери, сказал, что Николас был в глубокой депрессии и посещал психотерапевта. Однако впоследствии сеансы прекратились.



Издание передает, что знакомый Круза по занятиям в юношеском учебном корпусе офицеров резерва (аналог военной кафедры для школьников) описывал его как психопата, который испытывал особый интерес к оружию.



Ранее сообщалось, что он выкладывал в Instagram фотографии, на которых позировал с пистолетами и ножами. Отмечается, что в подписях к снимкам 19-летний Николас Круз шутил о мусульманах, а также утверждал, что стрельба — это «групповая терапия».



Массовое убийство учеников было совершено 14 февраля. Погибли 17 человек, не менее 14 получили ранения. Не исключено, что жертв будет больше: трое пострадавших находятся в критическом состоянии.



По информации ABC News, стрелок посещал эту школу в период с января 2016-го по февраль 2017 года, пока его не исключили из-за проблем с поведением. Администрация школы не раскрывает подробностей его отчисления, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни.

