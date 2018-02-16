Криптооппозиция

Спустя четыре дня после шумной и зрелищной «депортации» экс-президента Грузии из Украины появился анонимный протест «объединенной оппозиции». Девять, как сказано в обращении, «украинских политических сил» решительно потребовали возвращения принудительно удаленного Саакашвили и предоставления ему «возможности защитить свои права в суде». Далее следует тупое перечисление оппозиционеров: «Демократический альянс», «Самопомич», «Европейская партия», «Батькивщина», «Свобода», «Рух новых сил», «Хвыля», «Гражданская позиция», «Народный контроль». Без подписей лидеров.



Конспирация и еще раз конспирация. Видимо, наш социум вступил в такой период европейского, демократического развития, что опасно палиться, оставляя свои подписи. Если что, то можно сделать удивленное лицо: а какой еще Саакашвили? Я тут мирно сижу, разрабатываю стратегию перехода на натовские стандарты, никого не трогаю. Обращения в глаза не видел (-а). Политику президента поддерживаю, принимаю активное участие во всех ланчах Пинчука, в связях с Кремлем замечен (-а) не был (-а). Вот и вся, как говорил тот же Саакашвили, история.



Судя по отдельным эпизодам «срача» на некоторых форумах, переговоры между представителями «криптодевятки» действительно проходили по инициативе Анатолия Гриценко. Почти «боевой офицер», автор реформы ВСУ, обеспечивший переход евроармии с портянок на носки. Именно так он вошел в анналы истории. Плюс еще пропало несколько вертолетов, но то мелочи. Собрал Мустафу Найема, Катеринчука («Европейская партия»), Сергея Власенко (прислала Юлия Тимошенко от «Батькивщины»), какого-то Гацько, Егора Соболева и ряд других оппозиционных личностей на конспиративной квартире.



Странно. Даже во время апогея зверств диктаторского режима Януковича оппозиция веля себя гораздо более живенько. Бодро бегала по городам, поднимала «народные восстания», активно пиарилась и рассылала сотни персонализированных «воззваний». А как только не называли персонально диктатора! И …, и … гамбургским, и даже …



Зато теперь полностью реализованы европейские стандарты во всем. Та же Тимошенко в любой момент может опять очутиться на знакомой скамье подсудимых. Она это знает, и все это знают. Поэтому шифруются

Ну они там сначала устроили дискурс в формате «а вас здесь не стояло», потом стали выбирать лидера. Найем выразил желание, но его бурно зачмырили с использованием недемократической лексики, причем неназванный представитель «Свободы» даже допустил высказывания расистского характера. Первый раунд завершился с нулевым результатом. Второй тоже. С третьей попытки появилось анонимное воззвание, адресованное то ли европейским политикам, то ли «гражданскому обществу Украины». Без подписей. Даже Гриценко, который во время президентских выборов позиционировал себя в качестве «врага этого государства», не рискнул поставить свою фамилию. Таким образом, «объединенная оппозиция» после «экстрадиции» Саакашвили превратилась в полуподпольное криптообъединение, которое анонимно, но решительно «осуждает расправу над оппозиционным лидером». И предупреждает – если повторятся подобные «вещи», то «они получат консолидированный и твердый ответ». Ключевое слово – «твердый».Странно. Даже во время апогея зверств диктаторского режима Януковича оппозиция веля себя гораздо более живенько. Бодро бегала по городам, поднимала «народные восстания», активно пиарилась и рассылала сотни персонализированных «воззваний». А как только не называли персонально диктатора! И …, и … гамбургским, и даже … Вот еще один момент: нынешний депутат Лещенко даже псевдоним себе взял «Виктор Чивокуня». Очень остроумно, вы не находите? Не поняли, в чем прикол? Прочтите задом наперед. Ну как все делает Сырожа. Получится «Янукович». Вот где сарказм и ирония, а также неистощимое мужество на грани мужеложства! Но даже подписи «Петр Окнешороп» под воззванием криптооппозиции нет. Нет, я все понимаю: разгул демократии, гибридная война, европейские ценности и так далее. Но можно было хотя бы намекнуть на то, кто подписался от имени «девятки»?К примеру «Юля-Чаечка», «Заднепроходной», «Таджик», «Катер», «Фюрер», «Зимин». Обычная революционная практика. У каждого уважающего себя революционера есть боевой псевдоним. Или позывной. Главное, во времена диктаторства подобная практика явно не котировалась. Перли, так сказать, с открытым никнеймом. Да еще норовили первыми засветиться перед камерами. Хотя уж как диктатор их щемил – просто страшно вспомнить. Ту же Тимошенко в больничку закрыл, а все кругом бегали и ахали: «надзирательницы избили лобок Юлии Владимировны»! Даля лично в камеру приезжала, держала Кыцюндера за руку, сочувствовала. Уже не говорю о так называемых «диктаторских законах», запрещавших носить балаклавы и другие атрибуты революции достоинства.Зато теперь полностью реализованы европейские стандарты во всем. Та же Тимошенко в любой момент может опять очутиться на знакомой скамье подсудимых. Она это знает, и все это знают. Поэтому шифруются. Публикуют анонимные воззвания в «Фейсбуке», проводят переговоры на конспиративных квартирах и стыдятся засветить свою связь с «экстрадированным грузином». Вдруг самые честные и справедливые органы правосудия заинтересуются и вызовут «куда надо»? Это при диктаторе можно было орать про репрессии, бегать по посольствам европейских стран и проводить показательные акции протеста. Янукович даже майдан провести разрешил. Сегодня приходится соблюдать анонимность, тайно «майнить криптовоззвания» и стараться не отсвечивать. Победа майдана, конечно, позволила нации дышать полной грудью, но делать это приходится с оглядкой. После выдворения Михо в Украине начала действовать законспирированная «криптооппозиция», анонимно борющаяся за свои права. Какой неожиданный поворот, однако.