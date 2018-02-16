Дискриминация как выстрел в ногу Украины. Русскую...

В принципе, такое сложно комментировать. Приснопамятный и уже покойный российский генерал Лебедь в подобных случаях говорил: «Глупость – это не отсутствие ума, это такой ум». А кого ум не «такой», обычный, тот глупых замыслов и не понимает. Хотя они (замыслы) есть, просто необходимо на нужную волну настроиться. Или подлечиться, чтобы на все взглянуть со стороны. К чему я это? Да к тому, что в воскресенье, 18 февраля 2018 года, по инициативе украинских националистов и патриотов в Киеве опять состоится вече. Ясное дело, всеукраинское. А потом такой же марш.



Под названием «Смерть России!». Неожиданно, правда? А главное – как выполнимо! Я уже даже подумал, что добровольческие полки и батальоны со Стефаном Бандерой на стягах, как и обещали, уже взяли Москву и воскресным днем анонсированный марш в Киеве просто продолжат парадом прямо на Красной площади в Первопрестольной. Ведь и это они тоже обещали. Было это, правда, до Иловайского и Дебальцевского «котлов» в Донбассе. Но то уже детали...



Короче, действительность же, как и планы «маршевиков», на самом деле скромнее. С характерными и соответствующими IQ собравшихся, но патриотическими лозунгами «Смерть тюрьме народов!», «Навеки отдельно!», «Прочь от Москвы!» они намерены пройтись «маршем к официальному представительству ФСБ в Киеве – к так называемому «Россотрудничеству», что расположено на Подоле… Цель марша – прекратить деятельность этого ФСБшного центра в Украине».



Однако поговорим об этом языком документов. Есть и другая точка зрения на происходящее, высказанная в письме украинских деятелей культуры и науки, направленном президенту Украины Петру Порошенко, мэру Киева Виталию Кличко, в мониторинговые миссии ООН, ОБСЕ, Совета Европы и послам стран «Большой семерки». Авторы письма считают, что все происходящее вокруг «Россотрудничества» (Российского центра науки и культуры – РЦНК, если официально) – это выстрел самими себе в ногу. Русскую, но Украины. Потому что, пишут деятели, во-первых, РЦНК «не занимается какой-либо политической деятельностью, а работает исключительно в сфере культуры, просвещения, науки и образования. В Центре проводятся концерты, работают детские клубы и кружки. Вечера и лектории Центра стали местом отдыха ветеранов труда Киева и Украины. По сути, Центр является единственным местом, где русские и русскоязычные граждане Украины на протяжении многих лет могут реализовывать и удовлетворять свои законные права и интересы: изучать русский язык, знакомиться с достижениями российской культуры и науки и т.д.».



С характерными и соответствующими IQ собравшихся, но патриотическими лозунгами «Смерть тюрьме народов!», «Навеки отдельно!», «Прочь от Москвы!» они намерены пройтись «маршем к официальному представительству ФСБ в Киеве – к так называемому «Россотрудничеству», что расположено на Подоле… Цель марша – прекратить деятельность этого ФСБшного центра в Украине»

Все эти украинские статьи запрещают любую дискриминацию и гарантируют «всем национальным меньшинствам права на национально-культурную автономию: использование и обучение на родном языке или изучение родного языка в государственных учебных заведениях или через национальные культурные общества, развитие национальных культурных традиций, использование национальной символики

Если Россия на украинские действия вокруг РЦНК и уже закрытых или притесняемых его отделений и филиалов в украинских городах ответит «зеркально», то могут пострадать и аналогичные украинские структуры на российской территории. А к услугам украинцев в России сегодня более 100 таких организаций, основными направлениями деятельности которых является сохранение и развитие украинской культуры, образования, языка и традиций

К тому же, пишут в письме гаранту нации, «деятельность различных культурных, информационных и образовательных центров является общепринятой мировой практикой. Так, в Киеве успешно работают Американский дом, Британский совет, Гете-Институт, Польский институт, Французский институт, Израильский культурный центр, а также другие подобные центры различных стран». А гнобят только РЦНК...«безнаказанность праворадикальных экстремистских группировок, отсутствие должной реакции на их действия со стороны властей грубо подрывают основы европейских ценностей и ставят под сомнение европейский выбор Украины». Потому что «препятствование нормальному функционированию этого Центра мы рассматриваем как грубое нарушение наших законных прав, беспрецедентное попрание существующих международных норм и договоренностей, постыдное стремление превратить в обыденную практику дискриминацию русских и русскоязычных граждан». А любые виды дискриминации по национальному признаку, все виды ксенофобий, неполиткорректность, попрание толерантности и прочих базовых и общепринятых мировых цивилизационных ценностей и принципов – это то, что очерняет имидж Украины на международной арене, подрывает ее авторитет и выставляет нарушителем международного права и международных обязательств. И тут достаточно хотя бы того, что РЦНК, как и Национальный культурный центр Украины в Москве на Арбате существуют с 27 февраля 1998 года. После подписания Соглашения между Правительством России и Кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, ратифицированного парламентами двух стран.В статье 8 этого документа сказано четко: «Органы власти двух стран на основе взаимности принимают необходимые меры по обеспечению безопасности персонала и помещений Центров, а также проводимых ими мероприятий. Также на государстве пребывания лежит специальная обязанность предпринимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба». А на РЦНК, пишут авторы письма, только за период 2014-2018 годов нападали, нанося разной степени и тяжести ущерб, более 10 раз. И нападали безнаказанно – виновных «не находили», хотя сами они и не прятались...все, что может случиться в воскресенье с РЦНК, – это нарушение Конституции Украины и украинских же законов. И дело даже не в том, что планы участников марша «Смерть России!» подпадают под статьи Уголовного кодекса Украины: 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности), 293 (групповое нарушение общественного порядка) и 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку). Это нарушение статей 11, 21, 24, 35 Конституции Украины и статей 1, 6 и 18 Закона о национальных меньшинствах в Украине.Все эти украинские статьи запрещают любую дискриминацию и гарантируют «всем национальным меньшинствам права на национально-культурную автономию: использование и обучение на родном языке или изучение родного языка в государственных учебных заведениях или через национальные культурные общества, развитие национальных культурных традиций, использование национальной символики, празднование национальных праздников, исповедание своей религии, удовлетворение потребностей в литературе, искусстве, средствах массовой информации, создание национальных культурных и учебных заведений и любую другую деятельность, не противоречащую законодательству». Памятники истории и культуры национальных меньшинств на территории Украины охраняются законом. При этом любое прямое или косвенное ограничение прав и свобод граждан по национальному признаку запрещается и карается законом. И русские Украины – это, как ни крути, тоже нацменьшинство...Украина по собственному добровольному решению является государством-участником всех фундаментальных международных документов в сфере прав человека. Таких, как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, культурных и политических правах, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации и т.д. А принцип запрета дискриминации закреплен практически во всех этих документах. Плюс, конечно же, Устав ООН 1945 года, Всеобщая декларация ООН прав человека 1948 года, Конвенция ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказания за него 1948 года, Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Декларация ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1963 года, Международный пакт ООН о гражданских и политических правах 1966 года, Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, Международная конвенция ООН о пресечении преступлений апартеида и наказании за него 1973 года, Декларация ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений 1981 года, Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам 1992 года.Ну и, конечно же, Декларация принципов терпимости (утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года) стала основой для Декларации прав национальностей Украины от 1 ноября 1991 года. В ней в статье 1 сказано, что «дискриминация по национальному признаку запрещается и преследуется по закону»). В статье 6, что «Украинское государство гарантирует всем национальностям право создавать свои культурные центры, общества, землячества, объединения. Эти организации могут осуществлять деятельность, направленную на развитие национальной культуры, проводить в установленном законом порядке массовые мероприятия, способствовать созданию национальных газет, журналов, издательств, музеев, художественных коллективов, театров, киностудий». И в статье 7, что «национальные культурные центры и общества, представители национальных меньшинств имеют право на свободные контакты со своей исторической родиной».Вот, собственно, и все. И этот нудный ликбез, уверяю вас, нужен хотя бы для того, чтобы не звучал традиционный недоуменный украинский вопрос «тю, а нас за що?», когда Украину будут возить по столу во всех международных судах, отстаивающих права нацменьшинств. И чтобы всем, даже патриотам нации стало понятнее, почему сегодня цивилизованная Европа не хочет обращать внимание на внутриукраинскую конъюнктуру («Украина отражает российскую агрессию, в значит, может позволить себе чмурить русскую пятую колонну»), а поддерживает Венгрию, Румынию и Польшу, отстаивающие права своих соплеменников-нацменьшинств в Украине. Потому что Украина сама, повторяю, САМА заявила, что будет цивилизованной европейской страной, где интересы человека – превыше всего. «Понад усэ», если хотите. Ибо, как говорят «кляти москали», взялся за гуж, не говори, что не дюж. По-украински, кстати, эта поговорка звучит так же, только вместо «что» сказано «що». И ту ни убавить, ни прибавить...Украина, как известно, вызвалась помогать своим землякам и соплеменникам в соседних странах. В том числе и в России, где официально числится до 5 миллионов украинцев. А россиян украинского происхождения – до 10-15 миллионов. Плюс миллиона 3-4 заробитчан. И если Россия на украинские действия вокруг РЦНК и уже закрытых или притесняемых его отделений и филиалов в украинских городах ответит «зеркально», то могут пострадать и аналогичные украинские структуры на российской территории. А к услугам украинцев в России сегодня более 100 таких организаций, основными направлениями деятельности которых является сохранение и развитие украинской культуры, образования, языка и традиций. Это не только Украинский центр на Арбате, но и другие украинские центры: региональное общественное объединение «Украинцы Москвы», республиканский национально-культурный центр украинцев Башкортостана «Кобзарь», межрегиональная общественная организация «Научное общество украинистов им. Т. Г. Шевченко», общественная организация «Национально-культурное объединение украинцев «Крыныця», «Национально-культурная автономия «Украинская родына» (Сургут), Нижнекамская городская национально-культурная организация «Украинское общество «Вербыченька»-«Вербочка», Карельская республиканская общественная организация «Общество украинской культуры «Калына», общественная организация «Местная национально-культурная автономия украинцев Новосибирска», Ростовская региональная украинская национально-культурная автономия, общественная организация «Украинское землячество «Крыныця» Хабаровского края и т. д.И уже есть проблемы у общероссийской национально-культурной организации «Украинский Конгресс России» (УКР). У региональной общественной организации «Совет землячеств Украины» (СЗУ), которая была создана в январе 2004 года и зарегистрирована органами юстиции РФ 15 августа 2012-го. В состав СЗУ, между прочим, входили 23 региональные землячества Украины и 4 общественные представительства облгосадминистраций Украины, велась работа по созданию еще 5 землячеств. Теперь вся эта работа, скажем мягко, проблематична. Россия официально не отвечает «зеркально». Но может. Потому что тот же упомянутый в начале статьи генерал Лебедь как-то сказал и это: «Солдат должен иметь вид такой, чтобы противник задумался о второй дате на своем памятнике»...