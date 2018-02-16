Генсек ОБСЕ обсудил с Волкером обострение ситуации на востоке Украины

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер обсудил со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером пути преодоления тупика в ситуации на востоке Украины.



"Встреча со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером предшествует Мюнхенской конференции по безопасности. Обсуждалось обострение ситуации на востоке Украины и пути преодоления тупика в политической сфере и сфере безопасности", - написал Т.Гремингер на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

