Ведущего лишили работы за слова о сексуальности спортсменки

Ведущий американской радиостанции KNBR Патрик Коннор был уволен после того, как прокомментировал внешность 17-летней олимпийской чемпионки Хлои Ким. Об этом пишет Fox News.



"Она чертовски привлекательна. Если бы ей исполнилось 18, не стыдно было бы сказать, что она — горячая крошка. Да она и есть такая. Хлои прекрасна. Я ее большой фанат", - отметил мужчина во время эфира.



Позднее он принес свои извинения за неудачную попытку повеселить слушателей.



"Мои комментарии в адрес Хлои Ким были недопустимыми, они были отвратительны и ужасны. Хлои, прости меня. Ты великолепно выступила на Олимпиаде", - заявил он.



Также Коннор извинился перед своими слушателями, и отметил, что "был полным идиотом".



Хлои Ким является четырехкратной победительницей Всемирных зимних экстремальных игр и двукратной чемпионкой зимних юношеских Олимпийских игр. Нынешние Олимпийские игры стали для девушки дебютом на взрослом уровне.

