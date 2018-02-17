Полуфабрикаты могут стать причиной возникновения рака - ученые

Французские ученые установили связь между продуктами высокой степени обработки и риском возникновения онкологических заболеваний. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает Naked Science.



Так, ученые провели когортное исследование NutriNet-Santé, нацеленное на проспективное изучение причин развития того или иного заболевания. В нем приняли участие 104 980 здоровых взрослых мужчин (22%) и женщин (78%), средний возраст которых составил примерно 43 года. Все они заполнили как минимум две 24-часовые онлайн-анкеты. Также под наблюдением оказались 3300 различных продуктов питания.



Продукты были сгруппированы по степени обработки, а случаи возникновения рака выявлялись на основе заявлений самих участников, подтвержденных медицинскими записями в национальных базах данных за пятилетний период. Для достоверности во внимание были приняты такие факторы, как возраст, пол, образование, наследственная предрасположенность, наличие вредных привычек и уровень физической активности.



В результате увеличение доли ультраобработанных продуктов на 10% было соотнесено с 12-процентным увеличением риска развития онкологии всех типов и 11-процентным − рака молочной железы. Связь качества еды с раком кишечника и предстательной железы установить не удалось. При этом употребление менее обработанных продуктов, таких как консервированные овощи, сыры, свежеиспеченный хлеб, никак не сказывалось на состоянии здоровья испытуемых, а присутствие в их рационе фруктов, овощей, бобовых, риса, макарон, яиц, мяса, рыбы и молока заметно снижало вероятность появления злокачественных новообразований.



Исследователи говорят, что этот эксперимент носит наблюдательный характер, и делать точные выводы пока рано, однако большая выборка все же указывает на то, что качество питания влияет на развитие онкологических заболеваний. Соавторы статьи, сотрудники Национального института общественного здравоохранения в Мексике, считают, что для получения более валидных результатов необходимо выяснить, какие именно компоненты обработанной пищи могут оказывать негативное воздействие на клетки организма.

