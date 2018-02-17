Луценко хочет привлечь к ответственности Бакулина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрании меры пресечения народному депутату из фракции "Оппозиционный блок" Евгению Бакулину. "Представления направлены в Верховную Раду Украины", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.



Как сообщалось, 2 февраля 2018 года Ю.Луценко сообщил, что намерен в ближайшее время внести в Верховную Раду Украины представления о даче согласия на снятие неприкосновенности с народного депутата Е.Бакулина, на его задержание и арест.



По словам генпрокурора, Е.Бакулин является действующим нардепом, но территорию Украины давно не посещал. "Но тем не менее для каких-либо дальнейших шагов – подозрения, объявления в розыск – нам необходимо разрешение Верховной Рады", - сказал Ю.Луценко.



Генпрокурор уточнил, что представление будет касаться просьбы на привлечение к уголовной ответственности, в частности по статьям "создание организованной преступной группировки" и "расхищение государственных средств".



В июле 2017 года Ю.Луценко сообщил, что Е.Бакулин может стать следующим народным депутатом, в отношении которого генеральный прокурор будет просить снятия неприкосновенности по делу о так называемых "вышках Бойко" (дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко).



Е.Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

