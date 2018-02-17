В Украине на выходных будет относительно тепло

В Украине в ближайшие сутки 17 февраля погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления, влажная и умеренно-теплая воздушная масса с температурой в большинстве областей выше климатической нормы для этого периода, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в Украине, кроме южных областей, днем в восточной половине ожидается небольшой снег. В центральных, южных и восточных областях – туман.



На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.



Температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°, в южной части и на Закарпатье ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.



В Киеве 17 февраля ночью и утром прогнозируется небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 февраля самая высокая температура днем была 11,1° в 1974 году, самая низкая ночью -21,8° в 1892 году.



В Украине 18 февраля ночью в восточных областях, Карпатах и на Закарпатье днем и в западных областях прогнозируется небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков.



На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 2-7°, в Карпатах 5-10° мороза, на побережье морей около 0°; днем в Украине от 3° мороза до 3° тепла, на крайнем юге до 5 тепла.



В Киеве 18 февраля без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

